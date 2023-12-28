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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|"نيويورك تايمز" تقاضي شركة OpenAI ومايكروسوفت.. وشاومي تكشف عن شعار نظام التشغيل الجديد HyperOS

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

شاومي تكشف عن شعار نظام التشغيل الجديد HyperOS

استبدالت شركة شاومي Xiaomi، واجهة MIUI المستندة إلى أندرويد والتي كانت موجودة منذ فترة طويلة في الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية للشركة، بنظامها البيئي الجديد HyperOS الأكثر شمولا.

 

بسبب الذكاء الاصطناعي.. "نيويورك تايمز" تقاضي شركة OpenAI ومايكروسوفت

يتزايد عدد برامج الذكاء الاصطناعي بسرعة كبيرة في الآوانة الأخيرة، حيث تعمل الشركات على تطوير روبوتات الدردشة الخاصة بها والمدعمة بالذكاء الاصطناعي أو دمج قدراتها في خدماتها، ولكن هذه العملية أصعب بكثير مما تتخيل.

 

أرخص من الفلاجشيب.. مقارنة بين هونر 90 GT وشاومي Redmi K70

يعد مجال الهواتف الرائدة هو في الواقع واسع جدا، وإذا كنت تريد هاتفا يوفر لك أقصى قدر من الأداء وبسعر معقول، توجد حاليا الكثير من الخيارات بالسوق، من بين أحدث الأجهزة وأكثرها إثارة للاهتمام، هاتف هونر Honor 90 GT الجديد وشاومي Redmi K70، وهم هاتفان رائدان بسعر معقول للغاية، مزودان بمواصفات من الدرجة الأولى وأداء ممتاز، خاصة للاعبين والمستخدمين المتميزين، فإذا كنت تريد معرفة أيهما الأفضل، تابع هذه المقارنة بين المواصفات الرئيسية لهاتف Honor 90 GT وRedmi K70.

 

بإمكانيات جبارة للألعاب.. فيفو تكشف عن سلسلة iQOO Neo 9

أطلقت شركة فيفو الصينية، أحدث هواتفها ضمن العلامة التجارية iQOO، ويتشابه هاتفي iQOO Neo 9 وNeo 9 Pro إلى حد كبير في بعض المواصفات، من حيث التصميم وشاشات العرض والبطاريات.

 

حيل مخفية بـ واتساب.. 7 ميزات لم تكن تعلم بوجودها من قبل

منذ بدايته في عام 2009، تغير تطبيق واتساب WhatsApp كثيرا على مدار السنوات الماضية، حيث أضاف العديد من الميزات التي قد لا يعرف المستخدمين بوجودها، حتى إذا كنت تستخدمه بشكل يومي، فقد يكون متابعة التحديثات التي يحصل عليها التطبيق باستمرار أمرا صعبا. 

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