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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو موظف.. اعرف عدد الإجازات الرسمية فى 2024

إجازة
إجازة

ينتظر الكثير من المواطنين خاصة الموظفين بالقطاع الحكومي والخاص الإجازات والعطلات الرسمية من أجل الراحة وقضاء الوقت مع العائلة والخروج التنزه خاصة بعد أيام عمل طويلة.

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وتعتبر  العطلات والإجازات الرسمية من بين الأمور الهامة التى تشغل بال المواطنين حيث أن الإجازات الوطنية والرسمية تعد إجازة مدفوعة الأجر.

الإجازات والعطلات الرسمية المدفوعة 2024

ومع انقضاء عام 2023  يتسأل الكثير من المواطنين عن الإجازات الرسمية التي سيتم الحصول عليها خلال عام 2024 والتي تبدأ بإجازة 7 يناير 2024 لموظفي القطاعين العام والخاص، بمناسبة عيد الميلاد المجيد .

ويوافق يوم الأحد 7 يناير 2024، إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وهذه الإجازة مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص.

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ويوافق خلال  يناير المقبل إجازة أخري يحصل عليها الموظفين بالقطاع الخاص والحكومي وتشمل يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، كإجازة رسمية مدفوعة الأجر.

إجازات شهر يناير 2024 


ويحصل المواطنين علي 9 أيام إجازة  في يناير 2024 وهي عبارة عن عطلات أسبوعية توافق الجمعة والسبت  بالإضافة إلى عطلة عيد الميلاد المجيد وأيضا عيد الشرطة 25 يناير.


الإجازات الرسمية 2024 مصر

 

تأتي مواعيد إجازات 2024، وفقًا لتقويم 2024 كالآتي:

- يحصل المواطنين علي إجازة رسمية بمناسبة إجازة عيد الميلاد المجيد، يوم الأحد الموافق 8 يناير 2024.

- وتأتي أيضا إجازة ثورة 25 يناير، يوم الخميس الموافق 26 يناير 2024.

- فيما توافق إجازة شم النسيم، يوم الاثنين الموافق 17 أبريل 2024.

- ويحصل الموظفين علي إجازة عيد الفطر المبارك 24 أبريل 2024.

- كما تتضمن اجازات 2024 إجازة عيد تحرير سيناء، يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2024.

-وتشمل إجازات 2024  إجازة عيد العمال يوم الجمعة الموافق 5 مايو 2024.

- كما تتضمن الاجازات الأحد 30 يونيو، إجازة ثورة 30 يونيو.

- وتشمل الإجازات فى 2024 إجازة عيد الأضحى المبارك، الاثنين 3 يوليو 2024.

- كما يحصل المواطنين علي إجازة رأس السنة الهجرية، الخميس الموافق 20 يوليو.

- إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952 توافق يوم الأحد 23 يوليو.

- إجازة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، الخميس الموافق 28 سبتمبر 2024.

- إجازة احتفال القوات المسلحة بنصر 6 أكتوبر، توافق يوم الأحد 6 أكتوبر.

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ويحصل الموظفين علي إجازة مدفوعة الأجرة فى العطلات الرسمية إلا أنه يحق لصاحب العمل أن يستدعي العامل للمنشأة في يوم الإجازة الرسمية إذا تطلب الأمر وجوده، ويحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيها للعمل.

وتبلغ عدد الاجازات الأسبوعية التي يحصل عليها الموظفين  يومان إجازة أسبوعية وفيما يخص الإجازات الرسمية فإنها مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص والجهاز الإداري للدولة.

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