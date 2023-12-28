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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 5 أشخاص يزورون المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية

الشرطة
الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بالقاهرة) بتكوين تشكيل عصابى تحصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية وترويجها نظير مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم (عدد 5 أختام منسوبة لجهات حكومية – عدد 24 أكلاشيه منسوب لجهات حكومية وخاصة - بعض المحررات والمستندات منسوب صدورها لهيئات حكومية "مزورة"– 5 هواتف محمولة – جهاز حاسب آلى بمشتملاته بفحص الأجهزة تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى) وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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