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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

رئيس إذاعة القرآن الكريم بالأردن يهنئ السيسي بالفوز في الانتخابات

صدى البلد

قدَّم الدكتور علي عبد الكريم محمد المناصير رئيس إذاعة القرآن الكريم بالمملكة الأردنية الهاشمية أسمى آيات التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة تجديد الشعب المصري الثقة فيه ليواصل قيادة البلاد إلى بر الأمان، لتبقى مصر بلد الأمن والأمان. 

جاء ذلك خلال حفل تكريم منسوبي اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي في ختام الدورة الخامسة التي عقدت بأكاديمية الأوقاف الدولية تحت بعنوان: "دور الإعلام في ترسيخ القيم الإنسانية ونبذ الكراهية"، 

وأضاف فإذا كانت الكعبة المشرفة هي بيت الله الحرام، كما في قوله تعالى: "وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا"، فكذلك مصر هي بلد الأمن والأمان، كما في قوله تعالى: "ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ". 

كما قدم الشكر لوزارة الأوقاف والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على تعاونه المستمر مع اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، واستمرار هذه الدورات إيمانًا منه بأهمية الإعلام في صناعة الوعي وبناء الرأي العام، والتثقيف والتوجيه، هذه الدورات التي أتاحت لنا أن نتعرف على النهضة التي تشهدها مصر في هذا الوقت باعتبارها أم البلاد وغوث العباد، مشيدًا بالأنشطة النهضوية التي شاهدها في مصر، وخاصة الاهتمام الشديد لدى علماء معهد الدراسات الإسلامية باللغة العربية، وحمايتها، باعتبار اللغة العربية هي وعاء الثقافة العربية، بالإضافة إلى ما شاهدوه عند زيارة مدينة الإنتاج الإعلامي من حفاظ على الثروة الفنية والثقافية الثرية التي تملكها مصر، وكذلك الحفاظ على التراث المرئي والمسموع ليس بمصر وحدها بل بالعالم العربي والإسلامي بأسره.
وأكد رئيس إذاعة القرآن الكريم بالأردن أنهم عاشوا في هذه الدورة أجواء لم يتذوقوا حلاوتها إلا في حرم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وفي مكة المكرمة وذلك حينما أدى أعضاء الاتحاد صلاة الجمعة بمسجد الصحابي الجليل عمرو بن العاص (رضي الله عنه) وشاهدوا تفاعل الجمهور مع القارئ بما يدل على تعظيم الشعب المصري للقرآن الكريم وتعلقه بآل بيت النبي (صلى الله عليه وسلم)، قائلًا: "ليس هناك بلد في العالم العربي والإسلامي متعلق شعبه بآل البيت والصحابة كما هو الحال بالشعب المصري"، مشيدًا بالأجواء الإيمانية التي عايشوها في ختام المسابقة القرآنية.

اذاعة القران الكريم إذاعة القرآن الكريم بالأردن الرئيس السيسي

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