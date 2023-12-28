عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

في حفل ختام الدورة الخامسة لاتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي

وزير الأوقاف: ما حدث بعمارة المساجد في عهد الرئيس السيسي «غير مسبوق»

صدى البلد

كرَّم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الخميس الإعلاميين أعضاء اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي المشاركين في الدورة الدولية الخامسة بأكاديمية الأوقاف الدولية بأحد فنادق  القاهرة والتي عقدت في الفترة من 23 إلى 28 ديسمبر 2023م تحت عنوان: "دور الإعلام في ترسيخ القيم الإنسانية ونبذ الكراهية" بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي.
وخلال حفل التكريم هنّأ وزير الأوقاف المشاركين في دورة أكاديمية الأوقاف الدولية من أعضاء اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي بانتهاء هذه الدورة المتميزة، التي عُقدت بالتزامن مع انعقاد المسابقة الدولية الثلاثين للقرآن الكريم، مؤكدًا على عمق التواصل والتعاون بين وزارة الأوقاف واتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، والذي يأتي في إطاره هذه الدورة الخامسة، موجهًا رسالة إلى الأئمة بأن أمامهم قدوة وأنموذجًا فريدًا، فهؤلاء النخبة من القيادات الإعلامية وكبار الإعلاميين لا يزالون يبحثون عن مزيد من التأصيل العلمي والثقافي، ولم يستنكفوا أبدًا عن الرحلة وتحمل المشاق في طلب المزيد من الاطلاع على التجارب، ولو لم يكن في هذه الأسفار إلا التلاقي بين الزملاء من مختلف دول العالم الإسلامي، والاطلاع فيما بينهم على تجاربهم الإعلامية والثقافية لكان ذلك كافيًا، وقد قال أحد العقلاء تعلمت من زملائي ما لم أتعلم من أساتذتي، وتعلمت من طلابي ما لم أتعلم من زملائي، وخاصة أننا في عالم سريع التطور وبالأخص في مجال الإعلام، مؤكدًا أنه حيث تتوقف عن التعلم سواء أكان تعلمًا نظاميًّا أو تعلمًا ذاتيًّا يسبقك الزمن ويسبقك الآخرون، والعلم شاطئ لا نهاية له، وقد قال قائل: أعط العلم كلًا يأتيك العلم بعضًا، فإن أعطيت العلم بعضًا لن يعطك العلم شيئًا.
وأكد وزير الأوقاف أنه عقب انتهاء حفل التكريم هناك جولة لزيارة مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) والجامع الأزهر بالقاهرة للوقوف على جانب من أنشطة الأوقاف والدولة المصرية في عمارة المساجد مبنى ومعنى، كما شاهدتم معنا العاصمة الإدارية ودار القرآن الكريم ومسجد مصر ومساجد عديدة على هذه الشاكلة كمسجد الفتاح العليم، مبينًا أن إجمالي ما تم تطويره أو إحلاله وتجديده في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمعرفة وزارة الأوقاف وبعض مؤسسات الدولة يزيد على 11400 مسجد بما يعني افتتاح أكثر من ألف مسجد سنويًّا.
وخلال كلمته أعرب الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي عن خالص شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولوزارة الأوقاف ووزير الأوقاف هذا الوزير الملهم على رأس فريق رائع أسهم في نجاح هذه الدورة وما قبلها من الدورات، فهو فريق على درجة عالية من الحرفة والدقة والمهارة والتمييز، كما أعرب عن سعادته باستهلال هذه الدورة بالمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم والتي عُقدت بدار القرآن الكريم بالعاصمة الإدارية الجديدة، فكانت إضافة مباركة لهذه الدورة.
 

وأكد الدكتورعمرو الليثي أننا اليوم في حقبة مختلفة للمتغيرات غير المسبوقة في عالمنا، فنحن نبحر في مشهد إعلامي معلوماتي مشبع بأصوات قوية وتقنيات وسرعة فائقة، لكن يشوب هذا المشهد خطاب الكراهية وتصدير صورة مغلوطة عن دين سمح، مما تطلب الإعداد الجيد لهذه الدورة مع شركائنا في وزارة الأوقاف المصرية لمواجهة خطاب الكراهية، فلا يمكن لوسائل الإعلام أن تكون صامتة في هذا المشهد فالإعلاميون يتحملون مسئولية جسيمة، لذا يجب اتخاذ الوسائل التي تواجه هذه التحديات ومن أكثر هذه الوسائل تأثيرًا هو التدريب لنشر قيم العدل والسلام وتسليط الضوء عليها.
وفي ختام الحفل كرم وزير الأوقاف المشاركين في الدورة الخامسة لاتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي التي عُقدت بأكاديمية الأوقاف الدولية في الفترة من 23 إلى 28 ديسمبر 2023م.

وزير الاوقاف منظمة التعاون الاسلامي أكاديمية الاوقاف الدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه|تراجع سعر الذهب أخيرًا بعد ساعات الجنون.. وعيار 21 الآن مفاجأة

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

إمام عاشور «زعلان» .. أسامة حسن يفجّر مفاجأة حول انضمام اللاعب للأهلي

أيتها الجماهير العريضة..تعليق صادم من إبراهيم سعيد على تصريح رمضان صبحي|شاهد

تعرف على أسعار الدواجن اليوم..مفاجأة في ثمن البيض الآن

تسبب العمى| حركة في الصلاة حذر منها النبي.. إياك أن تفعلها

30 مليوناً تحرم الأهلي من الصفقة المنتظرة.. واللاعب يغير وجهته للزمالك

بسبب إمام عاشور| خلاف بين الشناوي والأهلي قبل نهائى السوبر بساعات.. تفاصيل

ترشيحاتنا

علاقته بالسيدات متعددة.. حجز محاكمة المتهمين بقت.ل طبيب التجمع

دعاء المطر المستجاب.. يوسع رزقك ويسخر الله لك الأرض ومن عليها

انفجارات عنيفة تهز حيفا بسبب مسيرة أطلقت من لبنان

عمرو الليثي: التحديات أمام وسائل الإعلام كثيرة.. ومواجهتها تتطلب مهارات مُستحدثة يوميًا

تطور مفاجئ|مقابل 75 مليون جنيه.. مهاجم جديد على أبواب الأهلي في يناير

ارتفاع عدد شهداء الصحفيين لـ 105 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة

نشرة المرأة والصحة| إطلالة جديدة تثير الجدل لـ إلهام شاهين.. برج الميزان| مفاجآت غير متوقعة في توقعات 2024

برج العقرب.. خبيرة أبراج تكشف عن توقعات 2024

ساعة بسمة بوسيل تثير ضجة على السوشيال ميديا| سعرها خرافي

فيديو

المساكنة مفيدة ولكنها حرام شرعا.. منة عرفة تتصدر التريند بتصريحات جريئة

إلغاء الكريسماس.. مول هولندي يدعو زائريه لدعم غزة بطريقة مثيرة| شاهد

عرض خليجي.. هل يرحل أحمد عبد القادر عن الأهلي؟ |فيديوجراف

سرقوا حتى الأغاني.. أصدقاء جندي إسرائيلي مصاب يواسونه بأغنية لفضل شاكر| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ