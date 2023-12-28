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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

الهلال الأحمر الفلسطيني: ارتفاع ضحايا قصف محيط مستشفى الأمل بـ«خان يونس» لـ31 شهيدًا

صدى البلد

قالت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، باستشهاد 10 وإصابة 21 آخرين في قصف إسرائيلي لمحيط مستشفى الأمل بخان يونس.

واضافت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في تصريحات تلفزيونية، بارتفاع عدد ضحايا قصف محيط مستشفى الأمل في خان يونس أمس إلى 31 شهيدًا.

وقالت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن محيط مستشفى الأمل بخان يونس تعرض للاستهداف 5 مرات خلال أقل من أسبوع.

وأدان الهلال الأحمر  قصف الاحتلال قرب مستشفى الأمل التابع لنا في خان يونس مما أدى إلى استشهاد 10 أشخاص، قائلاً: "ندين قصف الاحتلال قرب مستشفى الأمل التابع لنا في خان يونس مما أدى إلى استشهاد 10 أشخاص وإصابة 21 آخرين".
 

الهلال الأحمر الفلسطيني

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