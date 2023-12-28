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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يدعو حركتي حماس والجهاد للانضمام لمنظمة التحرير

جلسة البرلمان العربي
جلسة البرلمان العربي

ناشد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، الفلسطينين من قوى وأحزاب وفصائل وقوى شعبية العمل على الوحدة الوطنية الفلسطينية في موقف فلسطيني جامع برؤية واحدة وبرنامج عمل سياسي إجتماعي إقتصادي وفي جميع مناحي الحياة في إطار منظمة التحرير الفلسطيني الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني فالوحدة الوطنية الفلسطينية هي قانون الانتصار.

دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، خلال كلمته في أعمال الجلسة الخاصة للبرلمان العربي حول فلسطيني، والمنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حركتي حماس والجهاد الإسلامي الإنضمام إلى منظمة التحرير في إطار برنامجها السياسي من أجل تحقيق الحرية والإستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية وطبقاً لقرارت الشرعية الدولية وحق اللاجئيين بالعودة طبقاً لقرار الجمعية العامة 194.

كما طالب فتوح بضرورة التوجه إلى جامعة الدول العربية بيت العرب جميعاً ومطالبتها توفير الحماية والرعاية وإعادة إعمار ما دمره الإحتلال والدعوة العاجلة لعقد قمة عربية طارئة تطالب بوقف العدوان والشروع في مطالبة المجتمع الدولي لجم العدوان الاسرائيلي وتوفير الحماية واعادة اعمار ما دمره الاحتلال.

ودعا، إلى عقد مؤتمر دولي بسقف زمني محدد من أجل تحقيق إرادته في إنجاز رؤية حل الدولتين، فدولة إسرائيل موجودة، والمطلوب إيجاد دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

 

أعضاء البرلمان العربى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية البرلمان العربي الدول العربية الدولة الفلسطينية المستقلة

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