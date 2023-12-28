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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات حياة كريمة للوقوف على المعوقات وإيجاد الحلول|شاهد

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة ابراهيم الشهابي

أجرى ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، اليوم الخميس، جولة تفقدية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز أطفيح.

حيث شملت الجولة متابعة التجهيزات النهائية مع اقتراب أجراء التشغيل التجريبي بمحطات كفر الواصلين والكداية والصالحية.

كما تفقد نائب محافظ الجيزة، مشروع محطات رفع مياه  الصرف الصحي البرمبل ( ١ ) وصول الرئيسية وصول ( B ) والخرمان وذلك لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ وأنتظام سير أعمال تنفيذ المشروعات والوقوف على جميع المعوقات لإيجاد حلول سريعة لها.


ووجه الشهابي، بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية داخل محطات الصرف الصحي تمهيدا لدخولهم الخدمة الفعلية لتحسين وتطوير مستوي معيشة أهالينا في القرية ومن ناحية أخري تفقد النائب أعمال وضع طبقة السن بطريق الخرمان الرئيسي تمهيدا لبدء أعمال رصف الطريق.


وأختتم نائب المحافظ، جولته الميدانية بمركز أطفيح بتفقد مشروعات الخطة الأستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بمدينة أطفيح. حيث تابع نائب محافظ الجيزة، أعمال التدبيش ووضع الطبقة الرابطة للأسفلت  بطريق المتربة من طريق ٢١ حتي كوبري الوسطي بطول ٣ كم.


شدد النائب برفع معدلات التنفيذ مع الأنتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة. 
رافق نائب المحافظ خلال الجولة الميدانية، المهندس محمود فؤاد رئيس مركز أطفيح، والمهندس أنور معوض المشرف على مشروعاتجنوب الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس محمود عبد المهدي مدير عام الصرف الصحي بالصف وأطفيح والمهندسة نجلاء فتحي مصطفي مدير أدارة الصرف الصحي بأطفيح والمهندس علي سعيد علي مدير هندسة كهرباء أطفيح، ومسؤولي الشركات المنفذة للأعمال.

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