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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طاقة وانطلاقة.. عطار يطرح الأغنية الترويجية لفيلم "شماريخ"

عطار
عطار

طرح المطرب الشاب عطار، على موقع "يوتيوب" أغنية جديدة بعنوان "طاقة و انطلاقة"، وهى الأغنية الدعائية للفيلم السينمائى "شماريخ"، والأغنية من كلمات، منة عدلي القيعي، والحان عطار، وتوزيع موسيقى نادر حمدي، إنتاج شركة "مزيكا".


يذكر أن فيلم "شماريخ" بطولة آسر ياسين أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، تدور أحداثه في إطار أكشن ومطاردات.. 

وتقول كلمات "طاقة وانطلاقة":

‏طاقة طاقة وانطلاقة .. بيننا حاجة مش عادية
انا وانت اقوي حاجة .. سوا زي النووية
وحدك عادي لوحدي عادي .. ويا بعض حاجة تانية
كهربا وكيميا راكبة .. سر من اسرار الدنيا
زي الشماريخ في السما .. لونها يجنن انما
ماليانة شرار و نار .. دوسة واحدة بفرقعة
زي البركان ف الحجر .. زي البرق فقلب المطر
لو قربنا يقوم زلزال .. ونرج الدنيا سوا
طاقة طاقة وانطلاقة بيننا حاجة مش عادية
انا وانت اقوي حاجة .. سوا زي النووية
وحدك عادي لوحدي عادي .. ويا بعض حاجة تانية
كهربا وكيميا راكبة .. سر من اسرار الدنيا
انت الجناح وانا الهوا ..طايرين في الدنيا سوا
كإن العالم كان عطشان .. مالعشق وبينا ارتوى
سحر ولا معجزة .. حالة غريبة ملمسة
الحقيقة والخيال .. مرسومة ومتبروزة
طاقة طاقة وانطلاقة .. بيننا حاجة مش عادية
انا وانت اقوي حاجة .. سوا زي النووية
وحدك عادي لوحدي عادي .. ويا بعض حاجة تانية
كهربا وكيميا راكبة .. سر من اسرار الدنيا

عطار المطرب الشاب عطار طاقة و انطلاقة شماريخ

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