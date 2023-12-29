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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خريطة تحويلات مرورية بالقاهرة تعرف عليها

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع استكمال أعمال مشروع امتداد محور حسب الله الكفراوى "محور 3 يوليو" كوبرى سيارات اعلى محور الأوتوستراد، الأمر الذى يتطلب رفع كمرات معدنية أعلى محور الأوتوستراد.

ويستلزم هذا الإجراء، بعض التحويلات المرورية في الاتجاه القادم من حلوان تجاه مناطق المعادى، يتم استكمال حركة سير المركبات بمحور الأوتوستراد "بالفراغات بين الأعمدة" اتجاه مناطق المعادى.

وفي الاتجاه القادم من مناطق المعادى تجاه حلوان، سيتم تنفيذ التحويلات المرورية للمركبات يميناً تجاه محور حسب الله الكفراوى في الدوران والعودة فيميناً عمارات نيركو فيساراً شارع 233 فيساراً شارع شمال طره تجاه محور الأوتوستراد مرة أخرى، وتحويل مركبات النقل من أعلى الطريق الدائرى لإستكمال السير تجاه طريق العين السخنة في الدائرى الأوسطى.

وسيتم تنفيذ تلك الأعمال على مدار 5 ليالٍ ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 29/12/2023 الساعة 12 صباحاً "بعد منتصف الليل" حتى 6 صباحاً من نفس اليوم.

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء خالد عمارة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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