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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإماراتى عامر عبد الله: الأهلي قادر على حسم السوبر .. فيديو

صدى البلد

قال المعلق الرياضي الإماراتي عامر عبدالله، إنه سيقوم بالتعليق على مباراة الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي السوبر المصري والتي ستقام اليوم الخميس، على ملعب محمد بن زايد.


وأضاف عبدالله خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه يشعر بالفرح حينما يعلق على مباريات منتخب مصر والنادي الأهلي والأندية المصرية، مؤكداً أنه يعشق مصر، قائلاً: «تأثرنا بالشعب المصري من كل الجوانب» مؤكداً أن الشيخ زايد سبق وتحدث عن فضل مصر وله العديد من التصريحات التاريخية عن حب مصر وشعبها، مضيفاً أنه رأي الفقير يعطف على الفقير وهذا لا يحدث إلا في مصر.


وأشار عبدالله، إلى أن التعليق المصري تراجع خلال السنوات الماضية، بسبب نطق أسماء اللاعبين الأجانب، مؤكداً المعلقين المصريين كان لهم بريق وجمل أصبحت ذكري في قلوب الجماهير، وابرزهم ميمي الشربيني والمقدمة الخاصة به في المباريات بخلاف تعليقه على الأهداف، مشيراً أن المعلق بلال علام خير من يمثل مصر في الوقت الجاري وأضاف الكثير في التعليق الإماراتي.


وتابع عبدالله، لم أتوقع رد فعل جماهير الأهلي الذي صاحب تعليقي على مواجهة فريقة أمام الهلال في بطولة كأس العالم للأندية، وشعرت بالفخر من جماهير القلعة الحمراء التي أصبحت لها طابع خاص في قلبي، قائلاً :« الأهلي مثال جميل لما ينبغي أن تكون عليه كرة القدم».


وتوقع عبدالله، فوز النادي الأهلي بكأس السوبر أمام مودرن فيوتشر رغم قوة المنافس، مؤكداً أن لاعبي الأهلي يملكون روح الفوز بالبطولة بخلاف خبراتهم في حسم اللقب، قائلاً: «الأهلي عندما يلعب كفريق غير عادي والسر في روح الفانلة الحمراء ويلعب لأخر ثانية وشاهدنا ما حدث في مباراة سيراميكا كليوباترا بعدما خطف إمام عاشور هدف الفوز».


 

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