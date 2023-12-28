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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انتصار للكرة المصرية | فرج عامر عن فوز الأهلى بجائزة جلوب سوكر

الاهلي
الاهلي

فاز النادي الأهلي بجائزة أفضل نادٍ في الشرق الأوسط لعام 2023، بعد منافسة قوية مع النصر السعودي، وتفوق النادي الأهلي على النصر السعودي في استفتاء «جلوب سوكر» لاختيار أفضل نادٍ في الشرق الأوسط، وذلك بعد غلق التصويت ظهر اليوم الخميس.

وكتب فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "انتصارًا للكرة المصرية"

وجاء الأهلي في المركز الأول بنسبة 42% من إجمالي الأصوات، وجاء النصر في المرتبة الثانية بنسبة 33%.

واحتل الهلال السعودي المركز الثالث، وفي المركز الرابع شباب الأهلي الإماراتي، ثم اتحاد جدة في المركز الخامس والأخير.
 

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