صحيفة : الاقتصاد الإثيوبي يعاني بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر

تسببت التوترات في منطقة البحر الأحمر، في أزمة عالمية لما لهذه المنطقة من أهمية كبيرة في حركة التجارة الدولية، وأصبحت هجمات الحوثيين على السفن التي تمر منه تشكل تهديدا صريحا دعا الولايات المتحدة لتكوين تحالف بحري بزعم مواجهة هجمات الميليشيات الحوثية الموالية لإيران.

وحولت عدد من شركات الشحن العملاقة مسارها من البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح، الذي يتطلب وقتا وكلفة أكبر من المرور في قناة السويس الشريان الذي يمر منه 10% من حركة التجارة العالمية.

وفي هذا السياق، كانت إثيوبيا إحدى الدول التي تأثرت بشكل مباشر بالتوتر في البحر الأحمر، خاصة وأنها دولة حبيسة وتعتمد في صادراتها وواردتها على جيبوتي المطلة مباشرة على البحر الأحمر.

وقالت صحيفة "أديس فورتشن" الإثيوبية، إن تعطل التدفق الثابت عادة للشحن العالمي، مما أدى إلى إرسال موجات صادمة عبر قطاعي الاستيراد والتصدير في إثيوبيا، وبينما تستهدف الميليشيات المسلحة سفن الشحن الدولية في البحر الأحمر، وهو طريق بحري بالغ الأهمية، يعاني المجتمع التجاري في البلد الواقع في القرن الأفريقي من مخاوف بشأن عقبات لوجستية غير متوقعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الوضع، الذي لم تتم معالجته إلى حد كبير من قبل المسؤولين التنفيذيين في شركة الشحن الإثيوبية اللوجستية المملوكة للدولة (ESL)، يترك قطاع الاستيراد والتصدير في حالة من عدم الارتياح وعدم اليقين.

ولفتت "أديس فورتشن" إلى تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة ESL حافظ بيريسو أمالو، الذي ادعى أن شركة الشحن لا تزال غير متأثرة بالاضطرابات التي تعطل كبار مشغلي النقل البحري الدوليين: "ليس بعد".

وعلقت الصحيفة بالقول إنه على الرغم من هذا التصريح إلا أنه يتناقض مع الواقع الذي تواجهه العديد من شركات الخدمات اللوجستية، حيث تسببت موجة الهجمات الأخيرة التي شنتها ميليشيات الحوثي من اليمن في حدوث اضطرابات كبيرة في طرق الشحن عبر البحر الأحمر. وأصبح الطريق، الذي يتضمن الممر الحيوي لباب المندب، الذي يمتد لمسافة 30 كيلومترًا فقط بين جيبوتي واليمن، الآن نقطة ساخنة للتوتر الجيوسياسي، وفي يوم واحد، 18 ديسمبر 2023، هاجمت مليشيات الحوثي السفن التي تعهدت بتقديم الدعم للفلسطينيين المحاصرين في غزة.

وقد أدى ذلك إلى إعادة توجيه ملحوظة لحركة الشحن، مع إعادة توجيه السفن إلى البحر الأبيض المتوسط وغيره من المياه الأكثر أمانًا، مما تسبب في تأخيرات وزيادة المخاوف بشأن سلامة الطاقم والبضائع ولا يمكن المبالغة في أهمية أهمية ممر البحر الأحمر في الشحن العالمي.

ووفقا لكلاركسون، إحدى شركات وساطة السفن الرائدة، فقد عبرت ما يقرب من 24 ألف سفينة قناة السويس هذا العام، وهو ما يمثل حوالي 10% من الحصة العالمية للوجستيات الشحن، ويشمل ذلك 20% من حركة الحاويات، و10% من النفط، و8% من الغاز الطبيعي المسال وبالتالي فإن تعطيل هذا الشريان الحيوي له آثار بعيدة المدى.

ولاحظت شركة ميرسك، عملاق الشحن العالمي والشريك التجاري القديم لشركة ESL، ارتفاعًا طفيفًا في أسعار أسهمها أثناء اجتيازها هذه المياه المضطربة، وأعرب دانييل زيميكائيل، المدير العام لشركة Global Shipping Plc، وكيل شركة Maersk في إثيوبيا، عن الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة، مشيرا إلى مخاوف تتعلق بسلامة الطاقم والبضائع.

وقالت الصحيفة الإثيوبية إنه حاليا ترسو سفينة تابعة لشركة ميرسك تحمل حوالي 300 حاوية متجهة إلى إثيوبيا بالقرب من البحر الأبيض المتوسط، في انتظار مرور أكثر أمانًا.

وقال زيميكائيل لصحيفة فورتشن: "لقد أثر الهجوم على ملاحة السفن".

وتقوم الشركة بتأجير فتحات لما يصل إلى 20 ألف حاوية سنويا للشحنات المتجهة إلى إثيوبيا، مع وصول سفينة واحدة على الأقل أسبوعيا يخشى دانيال أن يشكل التعطيل عبئًا لوجستيًا وماليًا.

وعلى الرغم من متانة البقول والسمسم، والتي يمكن تخزينها لمدة تصل إلى عامين، فإن سيساي يشعر بالقلق بشأن الضغوط المالية على المصدرين بسبب رأس المال العامل المقيد. ومما يزيد الوضع تعقيدًا أن السلع غالبًا ما تكون بمثابة عناصر في إجراءات التصدير.

إن تغيير مسار السفن إلى رأس الرجاء الصالح بجنوب أفريقيا يضيف 10 أيام إلى وقت وصول الشحنات، مما يضيف تكلفة إلى رسوم الحاوية البالغة 1500 دولار، وتأتي الأزمة في وقت بدأت فيه صناعة الشحن في التعافي من آثار الوباء العالمي.

شركة ESL، وهي شركة تابعة لشركة الاستثمار الإثيوبية القابضة (EIH)، وهي صندوق الثروة السيادية، تدير أسطولًا مكونًا من 11 سفينة وتشارك في العديد من ترتيبات التأجير والتأجير مع شركات الشحن الرائدة مثل شركة البحر الأبيض المتوسط للشحن (MSC)، وEvergreen Marine، وMaersk Line. .

واستجابة للأزمة الحالية، أعلنت شركة ميرسك عن تطبيق رسوم إضافية على تعطيل العبور (TDS) على 27 طريقًا تجاريًا، إلى جانب رسوم إضافية للطوارئ (ECS)، ملقية باللوم على المخاطر والصعوبات المتزايدة في الملاحة عبر البحر الأحمر.

وأكدت الصحيفة أن التأثير المضاعف لهذه الاضطرابات واضح في جميع أنحاء القطاع التجاري في إثيوبيا.

وأبلغت جمعية مصنعي ومصدري البذور الزيتية والبقوليات الإثيوبية عن تأخيرات كبيرة في الشحنات المتجهة إلى أوروبا وإسرائيل، وأعرب سيساي أسماري، رئيس الرابطة، عن قلقه العميق إزاء ركود شحنات التصدير الهامة من البقول والبذور الزيتية التي تمثل جزءًا كبيرًا من التجارة مع أوروبا وإسرائيل.

ويشعر قطاع القهوة، وهو ركيزة أخرى للاقتصاد، بالضغوط أيضًا وما يقرب من 40٪ من صادرات القهوة موجهة إلى الأسواق الأوروبية، واعترف جيزات وركو، المدير العام لجمعية مصدري البن الإثيوبيين، بالانخفاض العام في الصادرات، وعزا ذلك ليس فقط إلى أزمة البحر الأحمر ولكن خوفه من أن الحصار المطول يمكن أن يؤثر بشدة على الصناعة، لا سيما في أعقاب مبادرة الاتحاد الأوروبي الأخيرة، التي تستهدف المنتجات المرتبطة بإزالة الغابات.

وقال سيساي: "ليس لدينا أي خيارات أخرى سوى الانتظار".

بالنسبة لأريجا شوميت، الخبير الاقتصادي، فإن التداعيات الأوسع نطاقا لهذه الاضطرابات ستكون مؤلمة ويقول إن الناس يعانون بالفعل من ارتفاع معدلات التضخم وقد يواجهون المزيد من الضغوط حيث يؤدي تعطيل سلسلة التوريد إلى زيادة تكاليف المعيشة المتزايدة وقد تجد الصناعات التي تعتمد على المدخلات المستوردة نفسها في وضع محفوف بالمخاطر على نحو متزايد، في حين قد يتضاءل الطلب على الصادرات الزراعية، مما يجهد الاقتصاد.

ويشعر الخبير الاقتصادي بالقلق من أن التأخير المحتمل في شحنات الوقود من دول الشرق الأوسط يمثل احتمالًا مثيرًا للقلق بشكل خاص، نظرًا لقدرته على اختناق قطاعات مختلفة وتفاقم الوضع الصعب بالفعل.

بالنسبة لبعض خبراء قطاع الخدمات اللوجستية، تعد أزمة البحر الأحمر بمثابة تذكير صارخ بنقاط الضعف الكامنة في شبكات التجارة العالمية ويشكل الوضع الحالي مخاطر كبيرة على بلد ترتبط حياته الاقتصادية ارتباطًا وثيقًا بهذه الشبكات، وفقًا لخبير التوريد والخدمات اللوجستية ماتيوس إنسيرمو الذي حذر من حدوث اضطراب محتمل يشبه كوفيد-19 في سلاسل التوريد إذا لم يتم حل الأزمة بسرعة.

وكشف المطلعون على الصناعة لصحيفة فورتشن أن المسؤولين الفيدراليين شكلوا لجنة لاستكشاف استراتيجيات بديلة استجابة لهذه الأزمة المتكشفة ومع ذلك، لا تزال السلطة البحرية الإثيوبية ملتزمة الصمت، حيث يفضل مسؤولون مثل جيتنيت أباي، مستشار الإدارة البحرية والمستشار البحري، إبقاء القضية خارج دائرة الضوء الإعلامية.

وقال جيتينيت لصحيفة فورتشن: "لا نريد أن تتحول القضية إلى مجلد إعلامي".