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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء عاجل من أمريكا ضد الحوثيين بعد الهجمات على السفن بالبحر الأحمر

الحوثيين
الحوثيين

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات على فرد وثلاثة مكاتب صرافة اتهمتها بتسهيل تدفق المساعدات المالية الإيرانية إلى الحوثيين في اليمن.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، إن شركات الصرافة مقرها في تركيا واليمن.

وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية، بريان نيلسون: “إجراء اليوم يؤكد عزمنا على تقييد التدفق غير المشروع للأموال إلى الحوثيين، الذين يواصلون شن هجمات خطيرة على الشحن الدولي ويخاطرون بزعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر”.

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جاءت الإجراءات الأمريكية ردا على هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.

الحوثيين الولايات المتحدة اليمن

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