رشا عبدالعال أول سيدة رئيسا لمصلحة الضرائب بقرار من وزير المالية.. تفاصيل

قرر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قبل قليل تكليف رشا عبد العال، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بمهام تسيير أعمال المصلحة خلفا للدكتور فايز الضباعني .

كشف القرار برقم 565 لسنة 2023 الصادر عن وزير المالية وحصل صدي البلد علي نسخة منه، إلغاء القرارات السابقة بتكليف رشا عبد العال كنائب لرئيس المصلحة، واستمرارها بتسيير أعمال مصلحة الضرائب لحين شغل الوظيفة بالتعيين أو بلوغها السن القانونية للتقاعد أو لحين شغل الوظيفة من آخر .

يشار الي أن اختيار رشا عبد العال، لمنصب رئيس مصلحة الضرائب هو الأول من نوعه في اختيار سيدة لذلك المنصب في تاريخ المصلحة منذ إنشائها .