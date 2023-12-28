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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صغرت 20 سنة.. فيفي عبده تختتم عام 2023 بفوتو سيشن جديد

فيفي عبده
فيفي عبده

خضعت الفنانة فيفي عبده لجلسة تصوير جديدة تختتم بها عام 2023، وظهرت من خلالها بلوك جديد ومختلف عما اعتاد الظهور به الفترة الماضية.

وظهرت فيفي عبده من خلال الصور بلوك مختلف وجديد تماما، حيث ظن البعض أنها خضعت لعمليات تجميل بسبب مظهرها الشبابي الذي سيطر على جلسة التصوير.

 

 أزمة نفسية لفيفي عبده

وكشفت الفنانة فيفى عبده عن تعرضها لأزمة نفسة شديدة بسبب المشاهد المؤسفة التى تشهدها فلسطين من إبادة جماعية على يد الاحتلال الصهيوني الغاشم.

وقالت فيفى عبده: كنت بأدي واجب ربنا ميكتبهاش على حد، وإحنا كل يوم بنأدي في واجبات وأهل بنتي فلسطينيين وكل يوم أنا في غم لدرجة إن الدكتور قال يودوني عند دكتور نفسي، من كتر ما أعصابي تعبت، مش عارفة أعمل حاجة مفيش في إيدي ولا إيد حد حاجة عمالين ندعي وده مش كفاية، وأطفال متقطعة وحاجات عمرنا ما شوفناها.

 

وأضافت فيفى عبده فى تصريحات تلفزيونية ردا على موقفها فى عزاء المنتجة ناهد فريد شوقي: الناس فهمتني غلط، وفي مرحلة غزة واللي حاصل فيها أنا كل أهل بيتي من غزة فأنا عندي ظروف خاصة وقولت اللفظ ده علشانها، وأنا زي أي مواطن بحب بلدي وبموت في ترابها.

 

فيفي عبدة الفنانة فيفي عبده عام 2023 لوك جديد

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