قصور الثقافة.. فعاليات متنوعة للأطفال بالإسكان البديل

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، عددا من الزيارات الثقافية والورش الفنية ضمن البرنامج الثقافي للهيئة بمناطق الإسكان الآمن بديل العشوائيات في ضوء خطط العدالة الثقافية لوزارة الثقافة.

توجه أطفال منطقة الخيالة، لزيارة قلعة الجبل والتعرف على تاريخها بنائها، وتفقد مبانيها، وشاهد الأطفال المتحف الحربي، ومتحف الشرطة، ومسجد محمد علي، وغيرها من المعالم الشهيرة بالقلعة.

ونفذ فنانو قصر ثقافة ٢٥ يناير ورش فنية بروضة السيدة زينب تضمنت ورشة لعمل نتيجة للعام الجديد بورق الفوم الملون، وورش رسم وتلوين شخصيات بابا نويل، وتصميم شجرة مجسمة من الفوم والكانسون الملون.

وفي مدرسة معا الإعدادية بنات، أقيمت ورشة أشغال يدوية، وشهد مركز شباب أهالينا ورشة لعمل حلي من الخرز الملون والفوم، كما نفذت ورشة حلي من الخرز وإكسسوارات بتقنيات مختلفة بحديقة المحروسة.

الفعاليات جاءت بالتعاون مع هيئة التنشيط السياحي، وجهاز مدينة معًا، وجهاز روضة السيدة زينب، والخيالة، ونظمتها الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن المشرف على المشروع الثقافي بمناطق الإسكان البديل، وضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى.

تأتي الفعاليات استمرارا لما تقدمه الهيئة من أنشطة مكثفة وبشكل دوري بمناطق الإسكان البديل بمحافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، وبورسعيد.