قرار عاجل من نتنياهو بشأن "اليوم التالي" في غزة

قرر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن "اليوم التالي" لن يتم طرحه للمناقشة الليلة في اجتماع مجلس الوزراء الحربي، بل في اجتماع مجلس الوزراء السياسي الأمني الأسبوع المقبل، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، بأن مجلس الحرب الإسرائيلي يناقش اليوم للمرة الأولى مسألة اليوم التالي في غزة بعد الحرب.

بدوره، علق وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن جفير، على التقارير حول انعقاد مجلس الحرب لبحث اليوم التالي في غزة.

وكتب بن جفير، عبر منصة “إكس”، أنه "تم تفويض مجلس الوزراء بإدارة العملية وليس بوضع سياسة لليوم التالي.. هذا دور مجلس الوزراء السياسي والأمني وينبغي إجراء المناقشات في اليوم التالي في مجلس الوزراء السياسي والأمني وليس في مجلس الحرب مع جانتس”.