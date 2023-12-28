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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو يعلن عن تقدم في مفاوضات إطلاق سراح الرهائن

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

أبلغ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ممثلي عائلات الرهائن، اليوم الخميس، أن هناك تقدما في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق.

وفي اجتماع مع عائلات الرهائن، وصف نتنياهو هذه الاتصالات بأنها مثل لعبة “شد حبل”، مشيرا إلى أن الضغط العسكري “يعمل”.

وقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إنه “تم القيام بكل شيء ممكن لإنقاذ الرهائن”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس نتنياهو، في اجتماع يشارك فيه ممثلو عائلات 27 رهينة في غزة، إن المفاوضات تجري في هذه اللحظة للتوصل إلى اتفاق. 

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وحسب وسائل إعلام عبرية، أضاف نتنياهو: "لا أستطيع تفاصيل الوضع، نحن نعمل على إعادة الجميع".

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