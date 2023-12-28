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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جنوب غزة.. طائرات الاحتلال تدمر مسجد الزعفران

ارشيفي
ارشيفي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات الاحتلال دمرت مسجد الزعفران، شرق المغازي، جنوب قطاع غزة.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية أفادت بوصول 16 شهيداً وعدد من الإصابات إلى المستشفى الكويتي برفح جراء استهداف منزل يعود لعائلة دياب بالقرب من شارع النخلة وسط رفح جنوب القطاع.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، - قد قال في وقت سابق - إن انتزاع إسرائيل أعضاء من جثامين الشهداء أمر غير مستغرب "لكن ذلك يتطلب تحققا قبل أي تأكيد".

وأكد القدرة أن "الخدمات الصحية شمال غزة محدودة جدا ونعمل على إنعاش مجمع الشفاء لإعادة تقديم خدماته"، مشيرا إلى أن "الاحتلال لا يزال يتحكم بآلية إخراج المصابين خارج القطاع والعملية لا تستجيب لجهود إنقاذ المصابين".

وشدد على أن "حجم المساعدات الطبية والإنسانية التي تدخل القطاع لا يتلاءم إطلاقا مع احتياجاتنا اليومية"، كاشفا أن "الإصابات التي تصل للمستشفيات لم نعتدها وتحيل إلى أن الأسلحة المستخدمة تدميرية وحارقة".

وأعلن "أننا نحتاج في دفعة أولى لخروج 5000 مصاب للعلاج بالخارج لإنقاذ حياتهم"، مضيفا: "لا نستغرب من الاحتلال انتزاع أعضاء من جثامين الشهداء لكن ذلك يتطلب تحققا قبل أي تأكيد".

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، - قد قال في وقت سابق - إن انتزاع إسرائيل أعضاء من جثامين الشهداء أمر غير مستغرب "لكن ذلك يتطلب تحققا قبل أي تأكيد".

وأكد القدرة أن "الخدمات الصحية شمال غزة محدودة جدا ونعمل على إنعاش مجمع الشفاء لإعادة تقديم خدماته"، مشيرا إلى أن "الاحتلال لا يزال يتحكم بآلية إخراج المصابين خارج القطاع والعملية لا تستجيب لجهود إنقاذ المصابين".

وشدد على أن "حجم المساعدات الطبية والإنسانية التي تدخل القطاع لا يتلاءم إطلاقا مع احتياجاتنا اليومية"، كاشفا أن "الإصابات التي تصل للمستشفيات لم نعتدها وتحيل إلى أن الأسلحة المستخدمة تدميرية وحارقة".

وأعلن "أننا نحتاج في دفعة أولى لخروج 5000 مصاب للعلاج بالخارج لإنقاذ حياتهم"، مضيفا: "لا نستغرب من الاحتلال انتزاع أعضاء من جثامين الشهداء لكن ذلك يتطلب تحققا قبل أي تأكيد".

 

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جنوب غزة.. طائرات الاحتلال تدمر مسجد الزعفران


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