أول تعليق من أحمد شوبير بعد فوز الأهلي بالسوبر المصري

علق الإعلامي أحمد شوبير على فوز النادي الاهلي اليوم ببطولة السوبر المصري.

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي عبر اكس : "الحمد لله ".

انتهت أحداث مباراة النادي الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، المقامة على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، بفوز الأهلي بنتيجة ٤-٢ .

وبهذه النتيجة حصد الأهلي لقب السوبر للمرة ١٤ في تاريخه.

وانتهت أحداث الشوط الثاني من مباراة النادي الأهلي ونادي مودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، بالتعادل ٢-٢.