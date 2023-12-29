وفاة الأم في حادث انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل شقة بالغردقة

توفيت سيدة في العقد الثالث من عمرها جراء انفجار أسطوانة بوتاجاز في وحدة سكنية بشمال الغردقة، متأثرة بجروحها.

وعقب انفجار اسطوانة البوتاجاز، تم نقل دميانة سامي شنودة 29 سنة، بصحبة أسرتها إلى مستشفى أسيوط الجامعي عقب إصابتهم، إلا أنها لقيت مصرعهما متأثرة بجراحها.

كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل إحدى الوحدات السكنية.

على الفور تم الدفع بسيارات إسعاف لموقع الحادث، وتمت السيطرة على الحريق ونقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام قبل أن يتم نقلهم الى مستشفى أسيوط الجامعى.

في سياق مختلف، قرّرت جهات التحقيق بسفاجا، حبس المتهم بإنهاء حياة ابن عمه بسبب خلافات مالية بينهما 4 أيام للتحقيق، وذلك بعدما سلم المتهم نفسه إلى أجهزة الأمن عقب هروبه إلى بلدته بمحافظة قنا إثر ارتكاب جريمته، كما قررت ندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة، وبيان سبب الوفاة وتسليم الجثة إلى أسرة المجني عليه عقب انتهاء التشريح.

كانت التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بمدينة سفاجا في محافظة البحر الأحمر، بإشراف اللواء محيي سلامة، مدير الأمن، أفادت بالعثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر داخل مسكنه، وبها جرح قطعي في الرقبة.

انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة سفاجا، إلى مكان البلاغ، وتبين أن الجثة لشاب يدعى "فوزى" 29 سنة من مركز دشنا، وتبين أن وراء الواقعة ابن عمه، وأنهما يعملان معا بإحدى شركات الشحن في الميناء.

وذكرت التحريات أن خلافات مالية نشبت بين المجني عليه وابن عمه المتهم، على مبلغ مالي، ما دفع المتهم إلى طعن المجني، وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الأجهزة المختصة.