من الرياض إلى العالم.. دور هيئة النشر والترجمة في تعزيز الأدب

تستعد العاصمة الرياض لاستضافة معرض الرياض الدولي للكتاب 2025، المقرر إقامته من 2 إلى 11 أكتوبر.

يُعتبر المعرض واحدًا من أبرز الفعاليات الثقافية في المملكة والعالم العربي، حيث يجمع بين دور نشر محلية وعالمية، مما يوفر منصة فريدة لصناعة النشر والترجمة والأدب.

يشمل المعرض برنامجًا ثريًا بالفعاليات، مثل الندوات الفكرية، الحوارات المفتوحة، وورش العمل المتخصصة. يشارك في هذه الفعاليات نخبة من المفكرين والخبراء من داخل المملكة وخارجها، مما يعزز من قيمة المعرض كوجهة ثقافية متميزة.

كما يُخصص المعرض جناحًا لدعم المؤلفين السعوديين، بالإضافة إلى ركن للأطفال يقدم محتوى تفاعليًا يُعزز حب القراءة لديهم. هذا الاهتمام بالنشء يعكس أهمية تعزيز الثقافة القرائية في المجتمع.

أبرز الفعاليات الثقافية

يتضمن المعرض عددًا من الفعاليات المميزة، منها مسابقة الخط العربي التي تُقام في مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي، بمشاركة خطاطين محليين ودوليين. كما تشمل الفعاليات جلسات توقيع كتب، وأمسيات أدبية، وورش عمل للناشرين والكتّاب، بالإضافة إلى أنشطة خاصة للأطفال ومساحات تفاعلية تناسب جميع الأعمار.

تنظيم ورؤية

ينظم المعرض هيئة الأدب والنشر والترجمة التابعة لوزارة الثقافة السعودية ، ويهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة ثقافية عالمية. من المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من مليون زائر، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالثقافة والأدب في المملكة.

فرصة للناشرين والقرّاء

يُعد المعرض منصة مثالية لدور النشر لاستعراض أحدث إصداراتها، وللقرّاء فرصة لاكتشاف عوالم ثقافية جديدة في بيئة غنية بالتنوع والإبداع. يشكل هذا الحدث فرصة رائعة لتعزيز التواصل بين الناشرين والقراء، مما يسهم في تطوير المشهد الثقافي في المملكة.