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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أقل من 5 دقائق.. خطوات استخراج شهادة الجيش لو مسافر الحج

الحج
الحج

يسعي الكثير من المواطنين إلي تجهيز أوراقهم لأداء فريضة الحج والتي من بينها مجموعة من المستندات والأوراق يجب تجهيزها من أجل أداء فريضة الحج والتي تتضمن استخراج شهادة الجيش لبيان موقف التجنيد للفائزين بالقرعة ومـرافقيهم «إن وجدوا» ممن هم في سن التجنيد شهادة الجيش.

استخراج شهادة الجيش

 

ويشترط للسفر لأداء الحج تقديم مستند التجنيد عند السفر وتقوم مناطق التجنيد بصرف «تصاريح سـفر مؤقتة» بموجب خطاب موجه من المركز أو قسم الشرطة لمنطقة التجنيد يقدم للجهـة الأخيرة بمعرفة المواطن الفائز بقرعة الحج هذا العام.

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لو مسافر الحج.. خطوات استخراج جواز سفر مستعجل

خطوات استخراج شهادة الجيش عن طريق الإنترنت


ويمكن للمواطنين الذين أنهوا الخدمة استخراج شهادة الجيش عبر الانترنت فى أقل من 5 دقائق وبكل سهولة ويخطوات استخراج شهادة الجيش حيث أنه من أجل استخراج شهادة الجيش يجب القيام بالخطوات التالية :-

- تبدء أولي خطوات استخراج شهادة الجيش عن طريق الإنترنت الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية .

-  الضغط على زر خدمات التجنيد

- كما يجب على المواطن الراغب في استخراج شهادة الجيش باتباع الخطوات وتسجيل البيانات المطلوبة

- وتتضمن ايضا خطوات استخراج شهادة الجيش عن طريق الإنترنت قيام المواطن بالضغط على زر مراجعة وتأكيد الطلب بعد تسجيل المكان الذي يرغب باستلام الشهادة فيه.

- فيما يلزم علي المواطن الراغب استخراج شهادة إنهاء الخدمة العسكرية، شهادة الجيش في العنوان الذي سجله في الموقع.

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة الجيش


وعلي المواطنين الراغبين في الحصول على شهادة الجيش تحضير هذه المستندات والأوراق والتي تشمل مايلي :- 


- تتضمن المستندات اللازمة من أجل استخراج شهادة الجيش بطاقة الرقم القومي

- توافر  بطاقة الرقم القومي للأب.

- تقديم وجود بيان قيد عائلي للأب أو زوج الأم.

-  كشف عائلي نموذج واحد جند والذي يمكن للشاب استخراجه من منطقة التجنيد.

- بطاقة الخدمة العسكرية 6 جند أيضا

المستندات المطلوبة من المواطنين الفائزين بقرعة الحج


- يتقدم المواطن لقسم أو مركز الشرطة التابع له بمجموعة من الأوراق.

- جواز سفر دولى مميكن لكل فائز وللمرافق 

- صورة من إيصال السداد من كل فائز مسدد لتكاليف الحج.

- صورة + أصل «للإطلاع» من شهادة التحصين «Qr-code» ب الجرعات الأساسية المقررة مع جرعة تنشيطية للقـاحـات «كوفيد - 19» المعتمدة دوليا فى وزارة الصحة والسكان المصرية كشرط للحصول على التأشيرة على أن تكون آخر جرعة فى خلال «6» أشهر قبل السفر.

- تقرير طبى مُعتمد ومختوم من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية المعلن عنها.

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سماسرة الحج حجر عثر أمام شركات السياحة

- فيش حج مميكن لكل فائز بقرعة الحج.

- بيان موقف التجنيد للفائزين بالقرعة ومُـرافقيهم «إن وجدوا» ممــن هـم فــى سن التجنيد ويُراعى تـقديم مُـستند التجنيد عند السفر وتقـوم مناطق التـجنيد بصـرف «تصاريح سـفر مـؤقـتة» بموجـب خطاب موجه من المـركز أو قسم الشــرطة لمنطقة التجنيد يُقـدم للجهـة الأخيرة بمعرفــة المواطــن الفائز بقرعة الحج هذا العام

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