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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو مسافر الحج.. خطوات استخراج فيش حج مميكن

الحج
الحج

يسعي الكثير من المواطنين إلي تجهيز أوراقهم لأداء فريضة الحج والتي من بينها مجموعة من المستندات والأوراق يجب تجهيزها من أجل أظاء فريضة الحج والتي من استخراج فيش حج مميكن.

خطوات استخراج فيش حج مميكن


ويمكن للمواطنين استخراج فيش حج مميكن عبر الانترنت وبكل سهولة ويسر حيث أنه من أجل فيش مميكن يجب القيام بالخطوات التالية :-

- تبدء أولي خطوات استخراج فيش حج مميكن الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية 
- وفى هذه الخطوة ضمن خطوات استخراج فيش حج مميكن النقر على «دليل الخدمات».
 

- فى هذه الخطوة يقةم الراغب فى استخراج فيش حج مميكن اختيار «الأدلة الجنائية».
 

- تتضمن هذه الخطوة القيام بتسجيل الدخول للموقع.

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لأداء فريضة الحج.. كيفية استخراج فيش جنائي 2023


- فى هذه الخطوة يتم إنشاء حساب جديد في حالة دخولك لأول مرة.
 

- فى هذه الخطوة يتم اختيار  «صحيفة الحالة الجنائية المميكنة».
 

- يقوم المواطن في هذه الخطوة بكتابة البيانات المطلوبة.
 

- وفى هذه الخطوة يتم الدفع الإلكتروني لسداد الرسوم المقررة للخدمة.

شروط استخراج فيش جنائي إلكتروني

هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها من أجل  استخراج فيش حج مميكن والتي تتضمن مايلي :-

- تشمل شروط استخراج فيش حج مميكن أن يكون سبق للمتقدم استخراج صحيفة حالة جنائية من قبل.

- في حالة رغبة المتقدم في توثيق الصحيفة الجنائية لتقديمها خارج الدولة، يتم اعتماده من قِبل وزارة الخارجية بعد استخراج الصحيفة أونلاين.

- أما في حالة طلب الوثيقة من خارج مصر للمواطنين المصريين، يتم تقديم طلب إلى السفارة المصرية بقيمة 20 دولارًا.

سعر  استخراج فيش حج مميكن

تتمثل فئات استخراج فيش حج مميكن 4 فئات، والتي تتضمن مايلي:-

- يبلغ تبلغ قيمة الصحيفة الجنائية العادية 29 جنيه 
- فينا يبلغ سعر الصحيفة الجنائية العاجلة 34 جنيها مصريا .
- كما تبلغ سعر الصحيفة الجنائية المميكنة 49 جنيها مصريا 
- يتم دفع 70 جنيها مصريا سعر الصحيفة الجنائية الإلكترونية.

الأوراق المطلوبة لسفر حجاج الجمعيات

- تتضمن المستندات المطلوبة فيش حج مميكن.

- شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة للتأكد من عدم السفر لأداء مناسك الحج نهائيا.

-  10 صور شخصية حديثة واضحة بشرط أن تكون الخلفية بيضاء.

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تكرار الحج أم التصدق على الفقراء.. أيهما أفضل؟ دار الإفتاء تجيب

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هل يجوز الحج من المال الحرام مع غير المسلم؟ رأي المذهب الحنفي

- شهادة تشمل استكمال التحصين بالجرعات الأساسية المقررة مع جرعة تنشيطية للقاحات فيروس كورونا

-  تقرير طبى معتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

- شهادة صحية من وزارة الصحة والمدرج بها التطعيمات بمدة لا تقل عن 10 أيام.

- تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم.

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