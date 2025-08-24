شيكابالا : خسرنا نهائي افريقيا بسبب تدخين لاعبين للشيشة قبل المباراة

كشف محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الزمالك السابق، عن كواليس نهائي دوري أبطال أفريقيا 2016 واسباب خسارة الفريق أمام صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة (3-1) في مجموع المباراتين.

وقال شيكابالا في تصريحات لبرنامج «الكورة مع فايق»: "كنت أتمنى التتويج بدوري أبطال أفريقيا مع الزمالك، لكن الواقع والظروف وقتها لم تساعدنا على ذلك".

وأضاف: "دخلنا النهائي بعدد محدود من اللاعبين لا يتجاوز 14 لاعبًا، والأسوأ أنني فوجئت بوجود لاعبين داخل المعسكر يدخنون الشيشة، وهو ما كان دليلاً على وجود أجواء غير منضبطة".

وأكد قائد الزمالك السابق أن مثل هذه السلوكيات أثرت على تركيز الفريق، وحالت دون قدرة اللاعبين على المنافسة بجدية على اللقب القاري.