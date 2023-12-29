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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قصف مدفعي إسرائيلي مكثف على مخيم البريج

ارشيفي
ارشيفي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا مكثفا شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن كتائب القسام أسقطت طائرة استطلاع من طراز (Skylark-2) كانت في مهمة استخباراتية للعدو في بيت حانون شمال قطاع غزة

كما تمكن مجاهدو القسام من تفجير حقل ألغام مكون من 4 عبوات "برميلية" وعبوة مضادة للأفراد "تليفزيونية" في قوة مشاة صهيونية وعدد من الآليات العسكرية شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة مما أوقعهم بين قتيل وجريح

واستهدفت كتائب القسام جرافة صهيونية من نوع D9 بقذيفة "الياسين 105" شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة وتحقق فيها إصابة مباشرة

فيما نجح مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية خاصة متحصنة في مبنى شمال مخيم البريج بالقذائف المضادة للتحصينات والاشتباك معها من مسافة صفر وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح

كما تم تدمير دبابتين صهيونيتين من نوع ميركفاه بقذائف "الياسين 105" بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

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