طرح وحدات سكنية جديدة في 8 محافظات.. الحق قدم

تسعي الحكومة لتوفير شقق ووحدات سكنية تتناسب مع كل الفئات بأنظمة سداد مريحة والتي من بينها طرح وحدة سكنية بمساحات مختلفة.



طرح وحدات سكنية جديدة



ويحاول العديد من المواطنين معرفة خطوات الحصول علي وحدات سكنية بأسعار فى متناول اليد وعليه تقوم الحكومة بتوفير شقق الإسكان الاجتماعي وأرض سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار مخفضة حيث يمكن للكافة مع توافر الشروط التقديم عليها.



طرح صندوق التنمية الحضرية وحدات سكنية جديدة يتم تسليمها كاملة المرافق خلال عام، بنظام تشطيب «سوبر لوكس» مع وجود تسهيلات في أنظمة الدفع.



تفاصيل طرح وحدات سكنية جديدة



وتشمل محافظات الطرح 8 محافظات على مستوى الجمهورية، وهى: «القاهرة، القليوبية، سوهاج، الفيوم، المنيا، الشرقية، كفر الشيخ، والدقهلية»، حيث تم طرح الوحدات السكنية الجديدة بمحافظة القاهرة في 3 مناطق، هي: «المعصرة، ومدينة نصر، والخيالة».

طرح وحدات سكنية جديدة بالقاهرة



يتضمن نطاق المشروع فى منطقة المعصرة 9 عمارات سكنية، تُقام على مساحة 10 أفدنة، بعدد أدوار (أرضي + 9 أدوار متكررة لكلِ عمارة)، بواقع 8 وحدات في كل دور، ويصل متوسط مساحة الوحدة السكنية إلى 113 مترًا، وتشمل الخدمات في تلك المنطقة وجود 30 محلا تجاريا مختلِف الأنشطة.



شقق سكنية فى سوهاج الجديدة



وفيما يخص محافظة سوهاج، فقد تم طرح الوحدات السكنية الجديدة بمنطقتين هما: «أرض الشونة، وأرض المحلج»، على النحو التالي:



- منطقة أرض الشونة طرح الوحدات السكنية الجديدة 6 عمارات على مساحة 4 أفدنة

- منطقة «أرض المحلج»، يُقام المشروع على مساحة 10 أفدنة تشمل 14 عمارة سكنية



وفيما يخص محافظة الفيوم، تم طرح الوحدات السكنية الجديدة بمنطقة «المحلج» على مساحة 14 فدانًا يُقام عليها 14 عمارة سكنية، بعدد أدوار (أرضي + 9 أدوار متكررة لكلِ عمارة)، وبكل دور يوجد 8 وحدات، يبلغ متوسط مساحة الواحدة منها 113 مترًا، كما يتضمن المشروع وحدات تجارية و5 محولات وغيرها من الخدمات.

وحدات سكنية جديدة في الصعيد

وفيما يخص محافظة المنيا، يُقام المشروع في منطقة «أرض المحلج» على مساحة 40 فدانًا، تشتمل في نطاقها على عدد 78 عمارة سكنية، بعدد أدوار (أرضي + 5 أدوار متكررة لكلِ عمارة)، ويوجد بكل دور 4 وحدات، وتصل مساحة الوحدة الواحدة إلى 135 مترًا، وبالنسبة للخدمات، فتحتوي تلك المنطقة على مسجد، و32 محلًا تجاريًا ضمن مول تجاري، وملعبين خماسيين، وحضانة ومخبز

وفيما يخص محافظة الشرقية، يتم مشروع طرح الوحدات السكنية الجديدة على مساحة 21.8 فدان بمنطقة «الحريري»؛ حيث يشمل عدد 40 عمارة سكنية، بعدد أدوار (أرضي + 8 أدوار متكررة لكلِ عمارة)، كما يوجد بكل دور 4 وحدات، ويصل متوسط مساحة الوحدة إلى 136 مترًا، وتميُز المنطقة بعدد من الخدمات التي من بينها: «مسجد، حضانة، مخبز، ملعب خماسي، 32 محلًا تجاريًا، محطة رفع صرف صحي، موزع كهرباء، وخزان».

وفي محافظة القليوبية تم طرح شقق سكنية بمنطقة «الأوقاف» بشبرا، إلى 23 فدانًا تشمل في إطارها عدد 25 عمارة سكنية، بعدد أدوار (أرضي + 10 أدوار متكررة لكلِ عمارة)، ويوجد بكل دور 8 وحدات، متوسط مساحة الواحدة منها يبلغ 113 مترًا. كما يوجد مسجدان ومخبز وحضانة وملعب خماسي و16 محلًا تجاريًا.

وشهدت محافظة كفر الشيخ إقامة مشروعين لـ طرح الوحدات السكنية الجديدة؛ الأول على مساحة 108 أفدنة، ويشمل 109 عمارات سكنية، عدد أدوار كل منها (أرضي + 11 دورا متكررا)، بواقع 8 وحدات لكل دور، وبمتوسط مساحة 113 مترًا للوحدة.

طريقة حجز الشقق السكنية الجديدة



ويمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على شقق سكنية حجز الوحدات عن طريق تحويل أو إيداع مقدمات التعاقد بحسابات الصندوق بفروع بنك القاهرة.