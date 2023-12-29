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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إنقاذ طفل بأعجوبة من تحت الأنقاض عقب غارة جوية إسرائيلية في رفح

صدى البلد

في حادثة مروعة تسلط الضوء على الخسائر المدمرة للصراع في غزة، تم إنقاذ الطفلة مريم أبو عقل بأعجوبة من تحت الأنقاض في رفح الفلسطينية بعد غارة جوية إسرائيلية. 

 

وفقا للجارديان، أسفرت الغارة الجوية التي وقعت في المنطقة عن مصرع 20 شخصًا وإصابة 55 آخرين، بحسب ما أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة.

 

ووفقاً لروايات شهود عيان قدمها عرفات بربخ، تحول جلد مريم إلى اللون الرمادي بسبب الغبار، حيث عمل رجال الإنقاذ بلا كلل على تحريرها من تحت الأنقاض. وكانت عائلة الرضيع قد لجأت إلى منزل عائلة أبو عدوان بعد فرارها من مسكنها.

 

من المؤسف أن والدة مريم وشقيقتها لقيا حتفهما في الغارة، إلى جانب أفراد من عائلة أبو عدوان وآخرين لجأوا إليهما مؤقتًا. وبأعجوبة، نجا والد مريم وشقيقها الصغير حامد من الانفجار.

 

عند إنقاذها، حمل أحد المستجيبين مريم بسرعة بين ذراعيه لنقلها إلى المستشفى. وقد اعتنى بها المتخصصون الطبيون في المستشفى بعناية، وقاموا بمسح جروحها وتقديم الرعاية الفورية لها.

 

في موقع آخر تضرر من الغارة الجوية، تمكن رجال الإنقاذ من انتشال طفلتين رضيعتين. وفي سيارة الإسعاف، عمل المسعفون على إزالة طبقة سميكة من الغبار عن وجوههم، بينما جلس مقابلهم صبي مصاب بشكل واضح وهو في حالة ذهول.

 

وفي داخل المستشفى، ظهرت مشاهد الضيق حيث كان الأطفال يرقدون على الأرض في انتظار العلاج. وبكى صبي صغير كانت الضمادات حول رأسه والدماء تغطي وجهه، بينما كان بجانبه صبي آخر يرتدي دعامة حول رقبته يطلب الرعاية الطبية. وكانت الفتاتان الصغيرتان اللتان تم إنقاذهما ترقدان على نقالة في مكان قريب.

 

نادين عبد اللطيف، البالغة من العمر ثلاثة عشر عاماً، وهي إحدى الناجيات من غارة جوية أخرى، وقفت بجانب كومة من الأنقاض في رفح، تروي تجربتها المرعبة. وقد لجأت عائلتها إلى المنطقة بعد أن دمر منزلهم في مدينة غزة جراء غارة جوية استهدفت مبنى مجاوراً، مما أدى إلى مقتل شقيقها الأكبر بشكل مأساوي.

 

رفح الفلسطينية

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