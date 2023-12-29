مصر تحبط مخطط إسرائيل .. ماذا يحدث في محور فيلادلفيا؟

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن تفاصيل تهدف إليها إسرائيل وهي بناء جدار تحت الأرض في رفح المصرية، لمنع تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة.

محور فيلادلفيا

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن تل أبيب تخطط لبناء جدار تحت الأرض في منطقة محور فيلادلفيا بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية، في خطوة تهدف لمواجهات أنفاق مفترضة في المنطقة.

ومحور فيلادلفيا - صلاح الدين يمتد لمسافة 14 كيلو مترا على الحدود بين مصر وقطاع غزة، ويصنف على أنه منطقة عازلة كما وردت في معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، التي تم إبرامها عام 1979، ضمن شروط ومعايير العبور من الأراضي الفلسطينية إلى مصر.

وبعد سيطرة حركة حماس على الحكم في غزة عام 2007، أصبح المحور خاضعا لها من الجانب الفلسطيني، وهو الوضع الذي يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تغييره في الحرب الحالية ضمن خطة يسعى خلالها للسيطرة على جميع المعابر البرية الخاصة بقطاع غزة.

نفت مصادر مصرية مطلعة، ما أورده إعلام إسرائيلي حول بدء الدبابات الإسرائيلية عملية برية من كرم أبو سالم لمحور فيلادلفيا على حدود قطاع غزة مع مصر، حسبما أعلنت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وفي هذا الصدد قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري: إنه لا صحة لنية إسرائيل احتلال محور فيلادلفيا بين قطاع غزة ومصر.

وحول هذا الامر قال اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن محور فيلادلفيا (صلاح الدين) شريط حدودي بين مصر وغزة، يبدأ من معبر كرم أبوسالم حتى ساحل البحر المتوسط.

وأضاف خلال تصريحات إعلامية على قناة صدى البلد ، أن معبر رفح مخصص لعبور الأفراد بين مصر وفلسطين، ومعبر كرم أبوسالم لعبور الشاحنات.

وتابع: محور فيلادلفيا والمعروف بمحور صلاح الدين يمتد من البحر المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبوسالم جنوبا، بطول الحدود المصرية مع قطاع غزة والتي تبلغ نحو 14 كيلومترًا.

واستكمل: رواية إسرائيل كاذبة بأنها تريد الدخول إلى محور فيلادلفيا على الحدود المصرية بدعوى هروب قادة حماس من الأنفاق، موضحًا أن مصر دمرت 194 نفقًا في محور فيلادلفيا.

وأكد : "حدودنا واضحة، والله لو نملة دخلت هيتحاسب بعدها بثانية".

خرق لمعاهدة السلام

في هذا الصدد قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، ورئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، إن اسرائيل تمضي في مخطط وهو اقامة المنطقة العازلة المباشرة ، و القضية ليست في هذا الجدار فقط مشيراً إلى أن مصر ترفض كل الممارسات التي تقوم بها اسرائيل على ممر صلاح الدين/ فلادليفيا وتتعامل معه برفض كامل.

وأضاف الدكتور طارق فهمي خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أن الرد المصري هو رد مباشر ورد حاسم ، لافتاً إلى أن مصر بطبيعة الحال رافضة لهذه الاجراءات في هذا التوقيت وبالتالي يعتبر مخالفة لكل قواعد القانون الدولي ، كما أن هناك اتفاق سلام بين الطرفين حول هذا الامر.

واستكمل : وفيما يخص استفزازت اسرائيل لمصر بين الحين والاخر فقال الدكتور طارق فهمي إن إسرائيل لأنها دولة مارقة ، وهي مصرة على استفزازها لمصر من خلال المشروعات التي يقومون بطرحها مثل التهجير و الترحيل ، و لكن الموقف المصرى موقف صامد ومباشر ومصر ترفض كل مخططات اسرائيل على كل المستويات، مؤكداً أن المرجعية المصرية تحكمها مبادئ عديدة في هذا الاطار.

وأكد : أي أجراء سيم اتخاذه من قبل اسرائيل سيضر بالعلاقات المصرية الاسرائيلية لأنها إجراءات غير مشروعة و انفرادية، ومصر نقلت رسائلها المباشرة وأن ذلك يعد مساس بعملية السلام ومعاهدة السلام الخاصة باتفاق ممر صلاح الدين/ فيلادلفيا.