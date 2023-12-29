رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء: قانون التعويضات منح القطاع قبلة الحياة

قال محمد سامي رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن قطاع العقارات دائما في تحديات، وزادت تل التحديات بعد أزمة فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح محمد سامي، خلال حواره مع برنامج "عقار مصر"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي طاهر حمدي، أن قانون التعويضات كان ضروريا لقطاع المقاولات والعقارات.

بدون التعويضات

وتابع رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد قائلا: "بدون التعويضات القطاع كان هينهار.. والحكومة تعرف ده كويس".

وأوضح رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد، أن قطاع العقارات يمثل 15% من إجمالي الناتج المحلية القومية، ويضم العديد من مئات الآلاف من العمالة ، والكثير من الصناعة تعتمد عليه.