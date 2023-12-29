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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمين مساعد الأمم المتحدة بالشرق الأوسط: الوضع الإنساني بقطاع غزة يزداد سوءا

غزة
غزة

قال الأمين العام المساعد المعني بالشرق الأوسط في الأمم المتحدة إن الوضع الإنساني بقطاع غزة يزداد سوءا.

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الأونروا ترد على اتهامات إسرائيل: لسنا مسؤولين عن نقص المساعدات إلى غزة

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منظمة دولية تحذر من مجاعة ووباء وشيك في غزة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، قائلًا «أعداد الضحايا الفلسطينيين في طولكرم وجنين ترتفع جراء العدوان الإسرائيلي، وكثير من الفلسطينيين يتعرضون للقصف الإسرائيلي في قطاع غزة».

وتابع: « سلاسل الشحن والإمدادات تتأثر بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وهناك تصاعد كبير في عنف المستوطنين بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية، و يجب استعادة الأفق السياسي لوقف العنف في الضفة الغربية والعمل على حل الدولتين».

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