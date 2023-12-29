لأكثر من 15 ساعة.. طائرة استطلاع أمريكية تخترق المجال الجوي السوري

أفادت وسائل إعلام سورية، بأن ‏طائرة استطلاع مسيرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي، حلقت لأكثر من 15 ساعة فوق البحر، منذ الساعة 15:00 مساء أمس، حتى الساعة 06:30 صباح اليوم، على ارتفاع أكثر من 16km، لإجراء استطلاع مكثف للعمق السوري باتجاه المنطقتين الجنوبية والوسطى ودمشق وحمص وحماة ومصياف وجنوب الساحل السوري ولبنان.

وكان مصدر عسكري سوري، قال في وقت سابق، إن حوالي الساعة 05: 23 من مساء أمس، شهدت تنفيذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الجنوبية.

وأكد المصدر السوري أن وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها.

فيما بين المصدر أن الخسائر اقتصرت على الماديات.

ويشار إلى أن العـدوان إسرائيلي علي سوريا استهدف نقطة رادار تل صحن العســكرية التابعة للجيــش العربي الـسوري شرقي قرية الهويا في الريف الجنوبي للسويداء .

وكانت وسائل إعلام روسية كشفت تفاصيل العدوان الإسرائيلي علي محيط العاصمة السورية دمشق حيث أفادت بإطلاق طائرات إسرائيلية عدة صواريخ من فوق أراضي الجولان السوري المحتل.

وقالت أيضا أن الغارات استهدفت بعض المواقع جنوب العاصمة دمشق حيث تمكنت الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي السوري من التصدي لمعظمها الصواريخ المعادية.