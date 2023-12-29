«أهلي 2009» يهزم الجونة بثلاثية في بطولة الجمهورية

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009 الفوز على ضيفه الجونة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الجمعة، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الـ16 من بطولة الجمهورية.

جاءت ثلاثية فوز الأهلي عن طريق خالد يحيى الذي تألق وسجل «هاتريك»، في الدقائق 20 و55 و70، حيث وقع على الهدف الأول بعدما قابل ركلة ركنية بتسديدة مباشرة في المرمى بباطن القدم، وأضاف الهدف الثاني بتسديدة «لوب» من فوق الحارس الذي تقدم من مرماه، قبل أن يكمل ثلاثيته بمراوغة رائعة للحارس وتسديدة في الشباك الخالية.

وبدأ «أهلي 2009» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: رجب أحمد رجب.

الدفاع: عمر حجاج - محمد حمدي قمر - آدم يوسف - سيف تامر.

الوسط: محمد عماد - عمر عبد الرحيم - محمد أيمن - علي سامح - محمد إبراهيم.

الهجوم: خالد يحيى.

وشارك عبد العزيز خالد بدلًا من محمد إبراهيم، وعمر عبد العزيز بدلًا من عمر حجاج، وأحمد عبد الهادي بدلًا من محمد عماد، ومحمد طارق بدلًا من خالد يحيى، ومصطفى فرج بدلًا من سيف تامر.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2009» رصيده إلى 37 نقطة، وسجل 35 هدفًا مقابل 14 هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2009 بالأهلي كلا من ياسر محمدين مديرًا فنيًّا، وياسين كامل مدربًا مساعدًا، وأحمد بلبل الهادي مدرب الحراس، وأحمد إبراهيم الإداري، ومحمد إمام طبيب الفريق، وإسلام عبد الفتاح المعد البدني، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.