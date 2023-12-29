موافي: المناعة أعقد جهاز في الجسم وأخطر ما يصيبه هي التهابات الشرايين

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن المناعة أعقد جهاز في الجسم، وهي تخصص في أمراض الباطنة مثلها مثل القلب والكبد.

وأضاف حسام موافي، خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة "صدى البلد"، المناعة جهاز يحمي الجسد من خلال محاربة أي شيء غريب يحاول دخوله مثل البكتيريا أو الفيروسات أو الميكروبات وغيرها.

الأمراض المناعية

أوضح أستاذ الحالات الحرجة: الأمراض المناعية تعني نقص وظيفة الجهاز المناعي، وأخطر ما يصيبه هي التهابات الشرايين التي تتواصل مع كل الأعضاء.

وعلق حسام موافي: الجهاز المناعي يقف عمله مؤقتا بالكورتيزون خلال جراحة معينة مثل أمراض الكلى، والأمراض المناعية والروماتويد مثل الذئبة الحمراء التي تؤثر على الكلى والمفاصل والقلب والمفاصل.