نصائح لتقوية المناعة وطرق فعالة لتجنب الإصابة بمتحور كورونا JN.1

أثار إعلان وزارة الصحة والسكان، عن ظهور متحور كورونا الجديد المعروف باسم "JN.1" بشكل رسمي، تساؤلات بشأن موقف اللقاحات وفعاليتها في مواجهته.

قال الدكتور خالد ابو شنب استاذ المناعة بجامعة عين شمس، إنه لا يوجد أي توصيات طبية باتخاذ أي إجراءات احترازية مختلفة عن سائر الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي.

وأضاف لـ صدى البلد، أن الحفاظ على نظام غذائي صحي يساعد في تعزيز جهاز المناعة والوقاية من المتحور الجديد JN.1 لفيروس كورونا.



وأوضح أن بعض العلماء أكدوا أنه يتمتع بخصائص تجعله أكثر قابلية للانتقال، ونحن نعرض هنا بعض الأطعمة التي يجب تناولها لمساعدة الجسم على مقاومة الفيروسات والأمراض.

نصائح لتقوية المناعة

-التغذية الجيدة والمتوازنة.

- تناول الأطعمة التي تعزز المناعة مثل مضادات الأكسدة، البروبيوتيك.

- النشاط البدني الملائم.

- أخذ القسط الكافي من النوم.

- تجنب الضغط النفسي.

- تجنب التدخين.

- اللقاحات.

- ممارسة السلوكيات التي تقي من العدوى، مثل غسل اليدين بصورة متكررة والطبخ الجيد للأطعمة.



خطوات لتجب الاصابة بمتحور كورونا الجديد

تجنب الاصابة بعدوى الجهاز التنفسي تتمثل في:

• التطهير المستمر للأيدي والأسطح.

• عدم خروج المصابين من المنزل وارتداء الكمامة في حالة الاحتياج للخروج.

• التهوية الجيدة وعدم التواجد في أماكن مزدحمة سيئة التهوية وارتداء الكمامة في حال الاحتياج للتواجد بها.



الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمضاعفات



ومن بين الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمضاعفات:

-كبار السن.

-الرضع.

-الأفراد الذين يعانون من أمراض مناعية.

