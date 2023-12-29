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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اللواء سمير فرج يفجر مفاجأة عن موعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على غزة

اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج

توقع اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني بحلول شهر يناير 2024، مشيرا إلى أن العدوان الإسرائيلي يستهدف كل شيء في قطاع غزة. 

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وأضاف اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، في مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الجمعة، أتوقع أن تنتهى الحرب خلال 3 أو 4 أسابيع، فإسرائيل فشلت في القضاء على حماس، وليس كما زعمت في بداية حربها على القطاع.

وأشار اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، إلى أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يموت وينفذ المخطط الإسرائيلي في غزة وتهجير السكان إلى سيناء، والجيش الإسرائيلي يمر حاليا بحالة من الانهيار بعد المعاناة في الحرب في غزة".

https://youtu.be/6U_d4Eg6kO0?si=3QBce7snOEzUXKkz
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