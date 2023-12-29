أبو دقة: أعداد ضحايا غزة تصل إلى 100 ألف شهيد

قال المحامي هشام أبو دقة، عضو لجنة فلسطين باتحاد المحامين العرب، أن ما يحدث فى غزة هى جريمة إبادة جماعية فى حق الشعب الفلسطينى.

وأضاف أبو بدقة خلال حواره مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، عملية طوفان الأقصى لم تأتي فجأة بل بسبب انتهاكات ارتكبت فى الضفة الغربية والقدس الشرقية.

النضال حق مصيري

وأكد عضو لجنة فلسطين باتحاد المحامين العرب أن النضال حق مصيري للشعب الفلسطيني وفق مبادئ الشرعية الدولية وقانون مجلس الأمن.

وأوضح المحامي هشام أبو دقة أن إسرائيل تقوم بحرب إبادة جماعية لتصفية القضية الفلسطينية واعداد الضحايا قد تصل لـ100 ألف شهيد معلن وغير معلن.