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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيتوريا يعلن القائمة النهائية لمنتخب مصر المشاركة في كأس الأمم الإفريقية غدا

فيتوريا
فيتوريا

يعقد  البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، غدا السبت، مؤتمراً صحفيا في الثانية ظهرا، بمقر اتحاد الكرة؛ للإعلان عن تفاصيل معسكر المنتخب الذي ينطلق ٢ يناير 2024 وقائمة الفريق، استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تنطلق 13 يناير 2024.

ومن المقرر أن يعلن فيتوريا عن قائمة المنتخب النهائية المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، خلال المؤتمر.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات غانا و كاب فيردي و موزمبيق .

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) القوائم المبدئية للمنتخبات المشاركة في أمم أفريقيا بكوت ديفوار 2024.

وضمت قائمة منتخب مصر المبدئية 55 لاعبا وهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل - محمود جاد - محمد بسام - محمد عواد.

الدفاع: علي جبر - محمد هاني - عمر كمال - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - محمود حمدي الونش - محمد حمدي - أحمد أبو الفتوح - أكرم توفيق - أسامة جلال - أحمد سامي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود مرعي - محمد شكري - أحمد رمضان - كريم حافظ - حسين السيد - حسام عبد المجيد.

الوسط: حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد النني - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - محمود حمادة - حسين الشحات - عمر مرموش - أحمد زيزو - مروان عطية - مهند لاشين - سام مرسي - نبيل عماد - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - محمد إبراهيم - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - عبد الله السعيد - محمد عبد السميع.

الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - أحمد حسن كوكا - محمود كهربا - مصطفى محمد - أحمد ريان - محمد شريف - أسامة فيصل - أحمد أمين قفة.

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