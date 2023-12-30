الموافقة على صفقتين| شوبير يكشف كواليس اجتماع الخطيب مع كولر في الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير كواليس الاجتماع الذى عقده الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق اليوم الجمعة.

وقال "شوبير" :"كولر أعطي الضوء الأخضر لإتمام صفقة عمر كمال عبد الواحد من نادي مودرن فيوتشر".

وأضاف "شوبير" فى تصريحات تلفزيونية : كولر رحب جدا بالتعاقد مع المهاجم الفلسطيني الذي ينوى الأهلي التعاقد معه".

وتابع:"كولر لم يكن في حاجة للدفاع عن أنتوني موديست مهاجم الفريق خاصة بعد الهدف الذي سجله اللاعب أمام مودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري".

وكان محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي عقد اجتماعًا امس مع كولر المدير ‏الفني للفريق الأول لكرة القدم، في حضور ‏لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح، ‏وعضوية الكابتن زكريا ناصف، وفي وجود الكابتن حسام غالي عضو مجلس ‏الإدارة، ‏والكابتن خالد بيبو مدير الكرة، والدكتور خالد الجوادي القائم بأعمال الترجمة.