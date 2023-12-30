لمحبي الهاتشباك.. أسعار أبرز السيارات المقدمة بالسوق المصري في 2023

يحتوي السوق المصري على باقة من السيارات المتنوعة، والتي تختلف بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إضافة إلى تنوع العلامات التجارية، والتصميمات، سواء من فئة السيدان أو الرياضية، أو الكروس اوفر، أو من فئة الهاتشباك صاحبة الشعبية الكبيرة.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" ابرز السيارات المقدمة بالسوق المصري في 2023 من فئة الهاتشباك.

سيارات هاتشباك

1 - سوزوكي سيلاريو

تحتوي السيارة على محرك سعة 1000 سي سي، ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، يتمكن من انتاج 89 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، و بقوة 65 حصان، بالاضافة إلى ناقل حركة اوتوماتيكي للفئة الرابعة عالية التجهيز، واخر مانيوال خماسي النقلات، وتستهلك سوزوكي سيلاريو مايقرب من 3.7 لتر وذلك عندما تخوض مسافات قدرها 100 كيلومتر.

وتضم السيارة، وسائد هوائية بعدد 2، فرامل ABS، برنامج الثبات الالكتروني، مساعدة خوض المرتفعات، مستشعرات ركن خلفية، مرايات جانبية كهربائية، زجاج أمامي وخلفي كهربائي التحكم، مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي، شاشة، زر تشغيل وايقاف المحرك، بصمة، عجلة قيادة متعددة الوظائف، بلوتوث، جنوط 15 بوصة.

وتقدم السيارة بأسعار رسمية تبدأ من 400 الف جنيه لموديلات 2022.

سيارات هاتشباك

2 - فولكس فاجن جولف

زودت السيارة فولكس فاجن جولف بمحرك رباعي الاسطوانات، يضخ قوة قدرها 150 حصان، و250 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء ثماني النقلات، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/س في مدة تستغرق 8.2 ثانية.

وتضم السيارة عجلة قيادة متعددة الوظائف، ومرايات جانبية كهربائية، انذار مانع للسرقة، حساسات حركة، كاميرا، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، زر تشغيل وايقاف المحرك، مثبت سرعة، نظام صوتي ترفيهي، و شاشة ملونة تعمل باللمس.

تقدم السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2024 بسعر مليون و770 الف جنيه.

سيارات هاتشباك

3 - ميتسوبيشي ميراج

تحتوي السيارة ميتسوبيشي ميراج على نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وناقل سرعات أوتوماتيك، متصل بمحرك 1200 سي سي، بقوة 76 حصان، 100 نيوتن/متر، 3 سلندر، و مكيف هواء، وعدد 2 من وسائد الحماية AIRBAGS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD.

وتضم نظام ترفيهي وصوتي، و مرايات جانبية كهربائية مدعوم بإشارات ضوئية، وسنتر لوك للأبواب، مع نوافذ كهربائية ومصابيح ضباب، شبكة أمامية بلمسات من الكروم، مع صادم امامي وخلفي بنفس اللون الخاص بالطلاء الخارجي.

تقدم السيارة ميتسوبيشي ميراج 2024 بسعر رسمي يبلغ 685 ألف جنيه.

سيارات هاتشباك

4 - ميني كوبر S

تعتمد السيارة ميني كوبر S على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2000 سي سي تيربو، يستطيع ضخ 192 حصان، و280 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 8 نقلات.

تصل السرعة القصوى للسيارة ميني كوبر S 2024 إلى 225 كيلومتر في الساعة، وبفضل القدرات الفنية التي تتمتع بها يمكنها الانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 6.7 ثانية.

تتراوح الاسعار الرسمية للسيارة ميني كوبر S بين 2,050,000 جنيه و 2,110,000 جنيه.

سيارات هاتشباك

5 – فيات 500

تعمل السيارة بمحرك سعة 1400 سي سي، بقوة 100 حصانا، و 131 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 6 نقلات، وتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 10.5 ثانية، ويمكن للسيارة الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 182 كيلومتر في الساعة، مع القدرة على الانطلاق والتسارع من النقطة 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال فترة تستغرق 10.5 ثانية، اضافة إلى متوسط استهلاك من الوقود يبلغ 5.8 لتر/100 كيلومتر.

وتتراوح اسعارها الرسمية بين 900 الف و950 الف جنيه.

سيارات هاتشباك

6 - اوبل كورسا

تضم السيارة حساسات ركن أمامية وخلفية، كاميرا، مثبت سرعة، زجاج خلفي مظلل، عجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام صوتي ترفيهي، باقة من تقنيات الحماية مثل نظام الوسائد الهوائية، وفرامل ABS و EBD، جنوط 17 بوصة، شاشة تعمل باللمس 7 بوصات، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مرايا جانبية كهربائية، اضاءة LED.

تمتلك السيارة محرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر تيربو، بقوة قدرها 130 حصانا، و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، سعة 1200 سي سي، متصل بناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيارات، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/س في 8.7 ثانية.

وتقدم السيارة اوبل كورسا 2024 بسعر يتراوح بين مليون و149 ألفا و990 جنيه و مليون و199 ألفا و990 جنيه.