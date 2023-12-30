عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لمحبي الهاتشباك.. أسعار أبرز السيارات المقدمة بالسوق المصري في 2023

سيارات هاتشباك
سيارات هاتشباك

يحتوي السوق المصري على باقة من السيارات المتنوعة، والتي تختلف بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إضافة إلى تنوع العلامات التجارية، والتصميمات، سواء من فئة السيدان أو الرياضية، أو الكروس اوفر، أو من فئة الهاتشباك صاحبة الشعبية الكبيرة.

ميتسوبيشي إكليبس كسر زيرو 2023.. اعرف بكام

اركب هيونداي بايون 2022 كسر زيرو بهذا السعر

كيا سبورتاج 2023 للبيع بحالة «كسر الزيرو».. اعرف سعرها

هيونداي اكسنت RB "كسر زيرو" 2024 .. اعرف سعرها

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" ابرز السيارات المقدمة بالسوق المصري في 2023 من فئة الهاتشباك.

سيارات هاتشباك

1 - سوزوكي سيلاريو

 

تحتوي السيارة على محرك سعة 1000 سي سي، ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، يتمكن من انتاج 89 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، و بقوة 65 حصان، بالاضافة إلى ناقل حركة اوتوماتيكي للفئة الرابعة عالية التجهيز، واخر مانيوال خماسي النقلات، وتستهلك سوزوكي سيلاريو مايقرب من 3.7 لتر وذلك عندما تخوض مسافات قدرها 100 كيلومتر.

 

وتضم السيارة، وسائد هوائية بعدد 2، فرامل ABS، برنامج الثبات الالكتروني، مساعدة خوض المرتفعات، مستشعرات ركن خلفية، مرايات جانبية كهربائية، زجاج أمامي وخلفي كهربائي التحكم، مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي، شاشة، زر تشغيل وايقاف المحرك، بصمة، عجلة قيادة متعددة الوظائف، بلوتوث، جنوط 15 بوصة.

 

وتقدم السيارة بأسعار رسمية تبدأ من 400 الف جنيه لموديلات 2022.

سيارات هاتشباك

2 - فولكس فاجن جولف

 

زودت السيارة فولكس فاجن جولف بمحرك رباعي الاسطوانات، يضخ قوة قدرها 150 حصان، و250 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء ثماني النقلات، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/س في مدة تستغرق 8.2 ثانية.

 

 وتضم السيارة عجلة قيادة متعددة الوظائف، ومرايات جانبية كهربائية، انذار مانع للسرقة، حساسات حركة، كاميرا، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، زر تشغيل وايقاف المحرك، مثبت سرعة، نظام صوتي ترفيهي، و شاشة ملونة تعمل باللمس.

 

 تقدم السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2024 بسعر مليون و770 الف جنيه.

سيارات هاتشباك

3 - ميتسوبيشي ميراج

 

تحتوي السيارة ميتسوبيشي ميراج على نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وناقل سرعات أوتوماتيك، متصل بمحرك 1200 سي سي، بقوة 76 حصان، 100 نيوتن/متر، 3 سلندر، و مكيف هواء، وعدد 2 من وسائد الحماية AIRBAGS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD.

 

 وتضم نظام ترفيهي وصوتي، و مرايات جانبية كهربائية مدعوم بإشارات ضوئية، وسنتر لوك للأبواب، مع نوافذ كهربائية ومصابيح ضباب، شبكة أمامية بلمسات من الكروم، مع صادم امامي وخلفي بنفس اللون الخاص بالطلاء الخارجي.

 

 تقدم السيارة ميتسوبيشي ميراج 2024 بسعر رسمي يبلغ 685 ألف جنيه.

سيارات هاتشباك

4 - ميني كوبر S

 

تعتمد السيارة ميني كوبر S على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2000 سي سي تيربو، يستطيع ضخ 192 حصان، و280 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 8 نقلات.

 

 تصل السرعة القصوى للسيارة ميني كوبر S 2024 إلى 225 كيلومتر في الساعة، وبفضل القدرات الفنية التي تتمتع بها يمكنها الانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 6.7 ثانية.

 

تتراوح الاسعار الرسمية للسيارة ميني كوبر S بين 2,050,000 جنيه و 2,110,000 جنيه.

سيارات هاتشباك

5 – فيات 500 

 

تعمل السيارة بمحرك سعة 1400 سي سي، بقوة 100 حصانا، و 131 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 6 نقلات، وتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 10.5 ثانية، ويمكن للسيارة الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 182 كيلومتر في الساعة، مع القدرة على الانطلاق والتسارع من النقطة 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال فترة تستغرق 10.5 ثانية، اضافة إلى متوسط استهلاك من الوقود يبلغ 5.8 لتر/100 كيلومتر.

 

وتتراوح اسعارها الرسمية بين 900 الف و950 الف جنيه.

سيارات هاتشباك

6 - اوبل كورسا 

 

تضم السيارة حساسات ركن أمامية وخلفية، كاميرا، مثبت سرعة، زجاج خلفي مظلل، عجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام صوتي ترفيهي، باقة من تقنيات الحماية مثل نظام الوسائد الهوائية، وفرامل ABS و EBD، جنوط 17 بوصة، شاشة تعمل باللمس 7 بوصات، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مرايا جانبية كهربائية، اضاءة LED.

 

تمتلك السيارة محرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر تيربو، بقوة قدرها 130 حصانا، و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، سعة 1200 سي سي، متصل بناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيارات، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/س في 8.7 ثانية.

 

وتقدم السيارة اوبل كورسا 2024 بسعر يتراوح بين مليون و149 ألفا و990 جنيه و مليون و199 ألفا و990 جنيه.

سيارات الهاتشباك فئة الهاتشباك أسعار السيارات سيارات هاتشباك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه دفعة واحدة|تراجع أسعار الذهب بمحلات الصاغة..وهذا ثمن عيار 21 الآن

رسميًا .. طلاق أيمن بهجت قمر وزوجته | خاص

انخفاض البانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت فى الأسواق

رسالة مهمة من أليو ديانج لـ لاعبي الأهلي .. تفاصيل

23 لاعبا أساسيا.. فيتوريا يستقر على قائمة منتخب مصر

رد فعل مفاجئ من حسين الشحات بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 30-12-2023| تشتري ولا لأ؟

الزمالك يحدد قيمة التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

سعر ومواصفات إم جي RX5 موديل 2024 في مصر

أحدث السيارات الفرنسية والألمانية بالسوق المصري في 2023

اركب سيارة أوتوماتيك هاي لاين بأفضل سعر للمستعمل

ميتسوبيشي إكليبس كسر زيرو 2023.. اعرف بكام

بـ 180 ألف جنيه.. اشترِ سيارة فرنسية "هاتشباك"

نيسان صني الفئة الثانية أوتوماتيك بحالة الزيرو.. تباع بهذا السعر

أرخص سعر للزيرو.. اركب هذه السيارة موديل 2024

أحدث أسعار كيا جراند سيراتو 2023 في مصر

ترشيحاتنا

يعود لعصر العثمانيين.. الاحتلال يدمر حمام السمرا الأثري في حي الزيتون شمال غزة

المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل أفرغت قرار مجلس الأمن بتوسيع المساعدات الإنسانية لـ غزة

لن تصدق| ماذا يحدث للجسم عند تناول الماء من الأوعية النحاسية؟

إلغاء جميع رحلات القطارات بين لندن والبر الرئيسي الأوروبي لهذا السبب

وصية نبوية.. 4 ركعات تغفر ذنوبك لو كانت كالجبال.. أمامك فرصة قبل انتهاء العام

هل يجوز للمسلمين الاحتفال بالكريسماس؟ .. الرأي الشرعي في ذلك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس جريئة .. منة فضالى تثير الجدل من إسطنبول

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل فطائر القرفة

هل رأس السنة الميلادية إجازة رسمية؟.. جدول العطلات خلال يناير 2024

أبناء النجوم يثيرون الجدل في أول ظهور| بنت ماجدة زكي تخطف الأضواء.. ابن الفيشاوى يحتفل معه بالكريسماس.. وبنات عبلة كامل يحدثن ضجة

فيديو

تركيا تستعد لزلـ.زال مدمر جديد .. إجراء عاجل قبل الكـ.ارثة

عمرة رجب تبدأ من 28 ألف جنيه.. تفاصيل برامج شركات السياحة

تحذيرات الأرصاد.. سقوط أمطار ودعوة لتأجيل السفر.. فيديو

أسعار الذهب إلى أين؟.. صعود جديد لـ عيار21 ومفاجآت متوقعة الفترة القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القسام يضرب .. ودويرى يحلل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

اﻟﻤﺰﻳﺪ