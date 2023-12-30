حصاد 2023.. تألق نجوم الألعاب الفردية وحسم تأهل أبطال مصر لـ أولمبياد باريس

شهد عام 2023 تألق أبطال الألعاب الفردية، حيث حسم العديد من نجوم المنتخبات المصرية التأهل رسميا إلى دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024، التي تعد أكبر تجمع رياضي في العالم، كما أن المشاركة في الأوليمبياد هي حلم كل رياضي.



وتأمل الجماهير المصرية في حصد عدة ميداليات في دورة باريس 2024، خاصة بعد التألق اللافت الذي حققه أبطال المنتخب الوطني في مختلف الرياضات هذا العام.



ويستعد أبطال مصر في كافة الرياضات لتحقيق المجد ومعانقة منصات التتويج من جديد في أولمبياد باريس 2024، حيث أصبح عدد المتأهلين من مصر إلى دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024 حتى الآن، 72 لاعبًا ولاعبة في 14 رياضة، وهم 18 لاعبًا أساسيًا لكرة القدم الأولمبي، و12 لاعبًا أساسيًا لمنتخب رجال الكرة الطائرة، و8 لاعبات للسباحة التوقيعية "مقعدين"، و34 بطلا في الرياضات الفردية.



وتنطلق دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس من عام 2024.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم إلى أولمبياد باريس 2024، بعد تحقيق المركز الثاني والميدالية الفضية قي بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي أقيمت في المغرب خلال الفترة من 19 فبراير حتى 11 مارس 2023.



كما حجز منتخب الطائرة مقعده في الأولمبياد بعدما تصدر التصنيف الإفريقي للمنتخبات متفوقًا على منتخب تونس "12 مقعدًا" في التصفيات العالمية التي أقيمت في أكتوبر 2023.



فيما تأهل علي بدوي لاعب منتخب مصر للشراع إلى أوليمبياد باريس 2024، عقب تحقيق لقب بطولة إفريقيا للرجال iLCA7، التي أقيمت بالغردقة في ديسمبر الحالي.. كما حققت خلود منسي لاعبة المنتخب المصري لقب البطولة الإفريقية للشراع للسيدات iLCA6، والتي تستضيفها مصر، حيث نجحت اللاعبة في حسم اللقب في منافسات اليوم الأخير لنفس البطولة.



وتأهلت البطلة المصرية سما فاروق لاعبة منتخب مصر للكياك والكانوي إلى دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024، وذلك بعد تتويجها بالميدالية الفضية خلال منافسات سباق 500 متر فردي كاياك سيدات ببطولة إفريقيا، التي استضافتها العاصمة النيجيرية أبوجا نوفمبر الماضي.

وتعد هذه المرة الثانية التي تتأهل خلالها اللاعبة إلى الأوليمبياد، حيث قد شاركت في أوليمبياد طوكيو 2020، وبذلك تكون أول لاعبة في تاريخ اتحاد الكانوي والكياك تشارك في دورتين من الألعاب الأولمبية، كما أنها أول لاعبة تتأهل من لعبة الكياك والكانوي لأولمبياد باريس 2024.



كما تأهل المنتخب المصري للقوس والسهم إلى أوليمبياد باريس 2024، وذلك بعد تتويجه بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق للرجال، وذهبية فرق السيدات، وذلك في البطولة الإفريقية التي أقيمت بتونس في نوفمبر الماضي.. ومن المقرر أن تشارك مصر في أولمبياد باريس 2024 بلاعب ولاعبة في منافسات الفردي.



وتأهل منتخب مصر للسباحة التوقيعية "سيدات" إلى المحفل الأولمبي المقبل بقائمة تضم 8 لاعبات "مقعدين" في شهر يوليو الماضي.. بينما حجز السباح المخضرم مروان القماش بطاقة التأهل لـ "باريس 2024" في سباقي 800 متر و1500 متر حرة في مايو الماضي.



كما حجز مهند شعبان لاعب منتخب الخماسي الحديث مقعده مبكرًا في دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024 بعد التتويج ببطولة كأس العالم في يونيو الماضي.. فيما تأهل أحمد الجندي بعد التتويج ببطولة إفريقيا للخماسي الحديث، وكذلك ملك إسماعيل بنفس البطولة في سبتمبر الماضي.

فيما تأهل بطل التجديف عبدالخالق البنا إلى أوليمبياد باريس 2024 بعدما حقق الميدالية الذهبية في منافسات التصفيات الإفريقية المقامة بتونس في أكتوبر الماضي، كما تأهل الثنائي أحمد خالد ومحمد قوطة في سباق زوجي مزدوج المجداف رجال خفيف في نفس البطولة.



وفي الرماية.. حسم عزمي محيلبة تأهله إلى أولمبياد باريس 2024، بعدما توج بلقب بطولة العالم لرماية الإسكيت رجال عام 2022 في كرواتيا، بالإضافة لكوتة تقدر بـ 10 لاعبين حصل عليها الفراعنة من خلال المشاركة في منافسات البطولة الإفريقية التي أقيمت في أكتوبر الماضي بالقاهرة.



كما تأهل محمد حمدي لاعب المنتخب المصري للرماية، إلى أوليمبياد باريس 2024، عقب تحقيق الميدالية الذهبية في سباق البندقية ضغط هواء في منافسات الفردي بالبطولة الإفريقية السادسة عشر التي أقيمت بمصر في أكتوبر الماضي، فضلا عن تأهل أبطال الرماية (ريماس خليل، هالة الجوهري، أميرة أبوشقة، عمر هشام، إبراهيم كريم، مريم طارق، الزهراء شعبان، نور عباس، عمر أكيد).

وفي تنس الطاولة.. تأهل المنتخب الوطني إلى أولمبياد باريس 2024 بواقع 6 لاعبين "سيدات ورجال" بعد نتائجهم القوية وتتويجهم ببطولة إفريقيا بتونس في سبتمبر الماضي.



وفي الملاكمة، حسم 3 لاعبين من منتخب الملاكمة تأهلهم إلى المحفل الأولمبي المقبل، وهم: (عمر العوضي بوزن 71 كجم - عبدالرحمن عرابي بوزن 80 كجم - يمنى عياد بوزن 54 كجم)، وذلك بعد نتائجهم المتميزة في البطولة الإفريقية التي أقيمت بالسنغال في سبتمبر الماضي.



وفي المصارعة.. حجز عبداللطيف منيع مقعده في "باريس 2024"، بعد حصد برونزية كأس العالم لوزن 130 كجم بصربيا في سبتمبر الماضي.

وفي التايكوندو.. حسم سيف عيسى لاعب المنتخب الوطني تأهله إلى المحفل الأولمبي المقبل بشكل رسمي، بتواجده ضمن أفضل 5 لاعبين على مستوى العالم (التصنيف الأولمبي) كأول لاعب مصري في فئة الرجال يتأهل من خلال التصنيف.



وفي الجودو.. اقترب عدد كبير من اللاعبين من حسم التأهل للأولمبياد، بينما استطاع يسري سامي لاعب المنتخب الوطني حصد برونزية بطولة العالم للشباب في منافسات وزن تحت 60 كجم والتي أقيمت في البرتغال خلال شهر أكتوبر الماضي؛ ليحقق إنجازا غائبا عن خزانة الاتحاد منذ ما يقارب الـ17 عامًا.



وبذلك يكون عام 2023 هو عام حسم التأهل للأولمبياد بالنسبة للألعاب الفردية على أمل زيادة غلة اللاعبين المتأهلين في عام 2024، قبل أشهر قليلة من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في باريس منتصف العام المقبل.