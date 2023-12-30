بيان عاجل من حماس بشأن مبادرات وقف إطلاق النار في غزة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" القيادي حسام بدران أن المقاومة يدها ثابتة وقوية في الميدان والاحتلال لا يعترف بالحجم الحقيقي لخسائره.

وأشار إلى أن المقاومة هي من تقود الحرب، وتبادل الأسرى يأتي بعد وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، معربا عن ترحيبه بأي شكل من أشكال الدعم.

وقال أيضا : منفتحون على كل مبادرات وقف العدوان على أهلنا في غزة ونناقش كل المقترحات مع مختلف الفصائل، ولدينا ثوابت تحكمنا في التعامل مع المبادرات وأول ما نريده هو وقف العدوان الهمجي ضد شعبنا.

وأضاف : حريصون على مناقشة جميع الأفكار مع مكونات الشعب الفلسطيني ونسعى لموقف موحد.

وأردف : ما يدخل قطاع غزة من مساعدات لا يلبي الحد الأدنى، ونتابع مسألة فتح المعابر وبينها معبر رفح.

وتابع : الاحتلال لا يعترف بحجم الخسائر الحقيقية التي يتكبدها من المقاومة، ومستمرون في الدفاع عن أرضنا وشعبنا طالما استمر الاحتلال في عدوانه، ومستمرون في الصمود والتحدي رغم صمت المجتمع الدولي ورغم تخاذل المتخاذلين.

ونوه أن الحرب في غزة وما يحدث فيها من جرائم كشفت جرائم العالم وتماهيه مع الاحتلال.

وبدوره ؛ أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان انه تم ابلاغ كل الوسطاء وبوضوح أن أولويات المقاومة هي وقف العدوان على غزة بشكل نهائي

وذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يعاني من ضغط شعبي جراء عدد القتلى من الأسرى، مشيرا الي ان الاحتلال يحاول الحفاظ على تماسك الحكومة بعد فشلها العسكري



كما أكد- من جديد - انه لا حديث عن تبادل كما تروج إسرائيل قبل وقف العدوان وان الأفكار التي قدمت لم تشمل تبادلا للأسرى مقابل وقف إطلاق نار لمدة شهر

وبين القيادي أسامة حمدان ان الوسطاء لا يحاولون فرض رؤية علينا بل تقديم المساعدة وحماية شعبنا