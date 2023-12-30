أنت مصاب بالسكر حال ظهور تلك الأعراض عليك

مرض السكر ، أو كما يطلق عليه «القاتل الصامت» من أكثر الأمراض خطورة حال عدم التعامل معه بالطريقة الصحية السليمة أو حال التأخر في معرفة المرض.

وبالنسبة للمصابين بداء السكري، يعتبر مقدمو الرعاية الصحية عادةً أن مستويات السكر في الدم التي تزيد على 180 مجم / ديسيلتر هي ارتفاع نسبة السكر في الدم، ومع ذلك، لا يشعر معظم مرضى السكري بأعراض حتى يصل مستوى السكر إلى 250 ملجم / ديسيلتر أو أعلى.​

أعراض ارتفاع نسبة السكر في الدم؟

وقالت هيئة الدواء المصرية، إن ارتفاع نسبة السكر في الدم يشكل خطورة على صحتك على المدى القصير والطويل، لذلك من المهم فحص نسبة السكر في الدم إذا كنت تعاني من الأعراض التالية:​



الجوع الزائد.​

كثرة التبول.​

صداع أو عدم وضوح الرؤية.​

زيادة العطش.

قدمت هيئة الدواء المصرية بعض الإرشادات لمساعدة مريض السكري في التعامل مع مرضه كي يتمتّع بصحّة جيّدة:​

إرشادات لمساعدة مريض السكري في التعامل مع مرضه

• اتباع نظام غذائي متوازن مع تجنب الأطعمة والمشروبات عالية السكريات قدر الإمكان وممارسة التمارين الرياضيّة.

• تجنب الانفعال والضغط العصبي.​

• اتباع مواعيد تناول الأدوية حسب وصفة الطبيب​

• فحص مستوى السكر بانتظام والخضوع لفحص السكري التراكمي مرتين في السنة على الأقل أو بشكل متكرر حسب توصيات الطبيب. ​

• الخضوع لفحص العين والأسنان كل فترة​.

• العناية بالقدمين وتجفيفهما بشكل جيد بعد غسلهما وإبلاغ الطبيب في حال ظهور أي تقرحات​.

• يفضل أن يكون المريض على معرفة بأسماء الأدوية التي يتناولها والاحتفاظ بقائمة أدويته معه​.

. ضرورة التأكد من صلاحية أشرطة الفحص، وتوافقها مع جهاز قياس السكر​ي.