علامات تدل على الإصابة بالسكر ونصائحه مهمة للتعامل مع المرض

اكد الدكتور تامر سليم مدير مركز سكر الأطفال بالتأمين الصحي، أن مرض السكر انتشر بشكل كبير على مستوي العالم، موضحا أن مرض السكر الذي يصيب الأطفال عبارة عن نوعان فالنوع الأول يأتي نتيجة لخلل مناعي في البنكرياس فلا تفرز انسولين وقتها نهائيا وهذا النوع يظهر بصورة مفاجئة، والنوع الثاني يأتي نتيجة لأسباب كثيرة مثل السمنة والتغذية الخاطئة وعدم ممارسة الرياضة، والحياة المرفهة بدون ممارسة أي رياضة.

النوع الثاني من السكر يصيب الأطفال

وأردف سليم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ٨ الصبح، المذاع على فضائية الدي أم سي، تقديم الإعلامية داليا أشرف، أن النوع الثاني من السكر كان يصيب به الكبار فقط ولكن الآن بدء ينتشر بسرعة كبيرة جدا بين الأطفال والذي يأتي نتيجة التغذية الخاطئة وعدم ممارسة الرياضة، والانشغال بوسائل التواصل الاجتماعي والتمسك بالإلكترونيات مثل الهواتف المحمولة واللاب توب مما أدي الى زيادة الإصابة بالسكر من النوع الثاني في الأطفال وهذا يدق ناقوس الخطر للأطباء لأنه بالمقارنة في السكر بالنوع الثاني في الأطفال فهو اشد خطورة في المضاعفات.

نصائح لتجنب مرض السكري لدى الأطفال

ونصح مدير مركز سكر الأطفال بالتأمين الصحي ، اذا أصيب الطفل بالنوع الثاني من مرض السكر فيجيب على الأباء والامهات الاهتمام جيدا بطفلها في الغذاء الصحي السليم، وممارسة الرياضة، والانتظام في العلاج، مشيرا الى إصابة الأطفال بالنوع الثاني من مرض السكر يمكن ان يصاب به الطفل اذا كانت لدي العائلة جزء من التاريخ الوراثي.