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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للكشف مجانا.. 23 طبيبًا يصلون إلى مستشفى بئر العبد التخصصي

مستشفى بئر العبد
مستشفى بئر العبد التخصصي

وصل إلى مستشفى بئر العبد التخصصي  شمال سيناء،  اليوم ، عدد 23 طبيبًا من أعضاء هيئة التدريس في كليات الطب باربع جامعات مصرية، لعلاج المصابين الفلسطينيين والمواطنين المصريين بالمجان.

وقال الدكتور تامر حمدي، مدير عام مستشفى بئر العبد التخصصي، إن دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية وصلت إلى المستشفى، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

 

23طبيبا :

وأضاف حمدي ، أن الدفعة الجديدة تضم 23 طبيبا وطبيبة في مختلف التخصصات الطبية، مشيرًا إلى استمرار وصول أعضاء هيئة التدريس من كليات الطب بجامعات القاهرة، والأزهر، والزقازيق، والمنصورة بمختلف التخصصات تباعا كل أسبوع إلى المستشفى لإجراء العمليات الجراحية والكشف على المرضى بالمجان، إلى جانب المحاضرات والتدريب العملي.

وأشار،  إلى أنه سيتم توقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان اعتبارا من اليوم السبت حتي يوم الجمعة المقبل.
 

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