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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

بعث الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد.

وجاء نصها: "يسعدني ويشرفني أن أتقدم لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الغربية بأرق التهاني والأمنيات بمناسبة العام الميلادي الجديد سائلين المولى -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة الغالية على فخامتكم وعلى مصرنا العزيزة بالخير واليمن والبركات وتحقيق مزيد من الإنجازات حفظكم الله لمصر وحفظ مصر بكم وسدد على طريق الحق خطاكم".

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كما بعث محافظ الغربية برقيات تهنئة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الوزراء والمحافظين وقادة أفرع القوات المسلحة، وكبار رجال الدولة.

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وتقدم محافظ الغربية، بالتهنئة لأهالي محافظة الغربية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وأعضاء الجهاز التنفيذي، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، داعيا الله أن يكلل جميع الجهود بالنجاح والتوفيق، حتى يتحقق للشعب المصري كل ما يصبو إليه من تقدم وازدهار.

ئيس عبد الفتاح السيسي البابا تواضروس الثاني بابا الوزراء والمحافظين النواب والشيوخ الميلادى الجديد رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية طارق رحمي محافظ الغربية طريرك الكرازة المرقسية صطفى مدبولي لرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وزير التنمية المحلية

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