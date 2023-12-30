أستاذ اقتصاد: مبادرة «مشروعك» وفرت أكثر من 1.7 مليون فرصة عمل بمحافظات الصعيد

تحدث محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، عن تفاصيل قرض مشروعك، قائلا: “قرض مشروعك يأتي ضمن سلسلة المشروعات التي تهدف إلى استعادة الاقتصاد المصري، ومن أهم البرامج التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية منذ عدة سنوات”.

وأضاف محمود عنبر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”: “قرض مشروعك يواصل جهوده لتحقيق منظومة متكاملة، وتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة، بالتعاون مع بعض البنوك الوطنية، للمساعدة في توفير فرص عمل، وحل مشكلة البطالة”.



وأوضح أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، يقدم قروضا ميسرة للشباب، لتنفيذ مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر، بفائدة لا تتعدى 5%، حيث ساهم المشروع منذ انطلاقه حتى الآن في تنفيذ 208.9 ألف مشروع، بقروض 27.4 مليار جنيه، وتوفير أكثر من 1.7 مليون فرصة عمل بجميع محافظات الصعيد.

ولفت إلى أن هذا النوع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة يشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي، لكونه يساهم في الاقتصاد بأكثر من 50%، خاصة أن هذه المشروعات أشبه بالحاضنات التي تتبناها الدولة.