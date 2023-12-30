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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

3 غرف وصالة.. رئيس الوزراء يتفقد وحدات سكن لكل المصريين في أكتوبر

مدبولي يتفقد وحدات
مدبولي يتفقد وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين

وصل الدكتور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى مدينة أكتوبر الجديدة منذ قليل وتفقد مدبولي نموذج لوحدة سكنية في المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة أكتوبر الجديدة قبل تسليمها للمستفيدين بالمبادرة ورافقه الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان ، ومي عيد الحميد رئيس صندوق الاسكان الاجتماعي وعدد من المسئولين.

واستمع مدبولي لشرح حول الوحدات السكنية والتي تتضمن ٣ غرف وصالة وحمام ومطبخ .

وأشاد رئيس الوزراء بجودة تنفيذ الوحدات، لافتًا إلى أن جميع هذه الوحدات تستفيد من مجموعة من الخدمات المتكاملة التي يوفرها المجتمع السكني الجديد والتي تشمل حضانات ومدارس ومستشفى وملاعب ودور عبادة، مضيفًا أن هذا هو الهدف من مبادرة رئيس الجمهورية "سكن لكل المصريين" وهو أن يحصل المواطن على وحدة سكنية ملائمة للعيش فيها والاستفادة من الخدمات المتميزة التي يوفرها المجتمع السكني الجديد "مجتمع سكنى حضارى مخطط ومتكامل الخدمات".

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