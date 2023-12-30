مشاركون في الإبادة الجماعية.. حركة حماس تتهم إدارة بايدن برعاية حرب غزة



اتهمت حركة المقاومة الفلسطينية حماس الإدارة الأمريكية بالمشاركة الفعلية في حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال ضد الأطفال والمدنيين العزل في غزة وذلك من خلال دعم إدارة بايدن للاحتلال مجدداً بقذائف مدفعية.

وقالت الحركة في بيان لها؛ : إن إقرار الإدارة الأمريكية بيع ذخائر مدفعية من العيار الثقيل لكيان الاحتلال الصهيوني، في ظل حرب الإبادة التي يشنها جيشه الإرهابي على المدنيين في قطاع غزة وتأكيد الوزير بلينكن، ضرورة تزويد كيان الاحتلال بهذه القذائف، بشكلٍ طارئ، ودون مراجعة الكونغرس؛ هو تأكيد فعلي على الرعاية الكاملة لهذه الحرب الإجرامية، وتبنّي إدارة بايدن ودعمها لكافة المجازر والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال، من قتلٍ للأطفال والمدنيين، وتهجير قسري للسكان، وتدمير لكل مظاهر الحياة المدنية في قطاع غزة.

كما وجهت حركة المقاومة الفلسطينية حماس؛ كافة دول العالم، التي عبّرت في الجمعية العامة للأمم المتحدّة، عن دعمها لوقف العدوان الفاشي على الأطفال والمدنيين العزّل في قطاع غزة؛ إلى تعرية السياسات الأمريكية الظالمة والمجرمة، والوقوف في مواجهتها، ودعم حقّ شعبنا الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير.

